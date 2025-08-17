Усі розділи
Зеленський розповів про зустріч із "коаліцією рішучих": скоординували позиції

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоНеділя, 17 серпня 2025, 19:25
Зеленський розповів про зустріч із коаліцією рішучих: скоординували позиції
Зеленський і Урсула фон дер Ляєн, фото ОП

Президент Володимир Зеленський назвав "дуже корисною" зустріч із "коаліцією рішучих" у неділю в Брюсселі, на якій Україна та європейські представники скоординували позиції напередодні візиту до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Джерело: Зеленський у соцмережах, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Продовжуємо координацію наших спільних позицій. Чітка підтримка незалежності та суверенітету України. Усі погоджуються, що кордони держав не мають змінюватись силою. Усі підтримують, що ключові питання мають вирішуватись за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, російський керівник". 

Деталі: Він окреслив як "історичне" рішення США долучитись до надання гарантій безпеки для України. 

"Гарантії безпеки за результатами нашої спільної роботи мають бути дійсно дуже практичними й давати захист на землі, у небі та на морі, а також мають розроблятись за участю Європи. Звісно, ми говорили, як припинити вбивства якнайшвидше. Ми напрацьовуємо спільний погляд на те, якою має стати мирна угода – дійсно чесна, швидка й така, що спрацює", – повідомив Зеленський.

Що передувало: 18 серпня Зеленський у Вашингтоні зустрінеться з Трампом. Разом з українським президентом до США летять кілька європейських лідерів. Проте, за даними ЗМІ, спершу у Зеленського відбудеться двостороння зустріч лише з Трампом. Опісля буде спільна зустріч з європейцями.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що глава Кремля Володимир Путін на саміті на Алясці погодився на надання Україні "міцних гарантій безпеки" з боку США та європейських союзників в рамках потенційної мирної угоди.

Зеленський заявив у неділю, що у нього немає детальної інформації про те, які гарантії безпеки для України обговорювали Трамп і Путін на Алясці – але він відзначив "важливий сигнал" від президента США.

Очікується, що це питання буде обговорено під час візиту Зеленського до Білого дому 18 серпня.

