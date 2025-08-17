Зеленский рассказал о встрече с "коалицией решительных": скоординировали позиции

Президент Владимир Зеленский назвал "очень полезной" встречу с "коалицией решительных" в воскресенье в Брюсселе, на которой Украина и европейские представители скоординировали позиции накануне визита в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Зеленский в соцсетях, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Продолжаем координацию наших общих позиций. Четкая поддержка независимости и суверенитета Украины. Все согласны, что границы государств не должны меняться силой. Все поддерживают, что ключевые вопросы должны решаться с участием Украины в трехстороннем формате: Украина, США, российский руководитель".

Детали: Он охарактеризовал как "историческое" решение США присоединиться к предоставлению гарантий безопасности для Украины.

"Гарантии безопасности по результатам нашей совместной работы должны быть действительно очень практичными и обеспечивать защиту на земле, в небе и на море, а также должны разрабатываться с участием Европы. Конечно, мы говорили, как прекратить убийства как можно скорее. Мы вырабатываем общее видение того, каким должно стать мирное соглашение – действительно честным, быстрым и таким, которое сработает", – сообщил Зеленский.

Что предшествовало: 18 августа Зеленский в Вашингтоне встретится с Трампом. Вместе с украинским лидером в США летят несколько европейских лидеров. Однако, по данным СМИ, сначала у Зеленского состоится двусторонняя встреча только с Трампом. После будет совместная встреча с европейцами.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что глава Кремля Владимир Путин на саммите на Аляске согласился на предоставление Украине "прочных гарантий безопасности" со стороны США и европейских союзников в рамках потенциального мирного соглашения.

Зеленский заявил в воскресенье, что у него нет подробной информации о том, какие гарантии безопасности для Украины обсуждали Трамп и Путин на Аляске, но он отметил "важный сигнал" от президента США.

Ожидается, что этот вопрос будет обсужден во время визита Владимира Зеленского в Белый дом 18 августа.