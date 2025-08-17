Усі розділи
Макрон заявив, що Росія пропонує Україні капітуляцію

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоНеділя, 17 серпня 2025, 19:46
Макрон заявив, що Росія пропонує Україні капітуляцію
Емманюель Макрон, фото Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон після участі у зустрічі "коаліції рішучих" у неділю заявив, що Росія пропонує Україні "мир", що буде капітуляцією. 

Джерело: Макрон на пресконференції, пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro

Пряма мова: "Ми хочемо миру: міцного, тривалого миру, якому передуватиме повернення полонених, невинних людей, і який поважатиме суверенітет та територіальну цілісність усіх країн...

Є лише одна держава, яка пропонує мир, що буде капітуляцією: Росія".

Деталі: Він наголосив, що якщо союзники будуть слабкими перед Росією, то підготують майбутні конфлікти. 

"Я не думаю, що президент Путін хоче миру. Я думаю, що він хоче капітуляції України", – повторив ще раз французький лідер.

Він висловив переконання, що президент США Дональд Трамп "хоче миру" та закликав не визнавати право сильного, щоб не створити новий міжнародний порядок, який більше не грунтуватиметься на праві.

У цьому контексті, сказав Макрон, європейці обов’язково повинні бути присутніми на "наступних самітах щодо України".

Макрон також підкреслив, що "жодна країна не може погодитися на втрату територій, якщо не має гарантій безпеки для решти своєї території".

Він наголосив, що мета візиту європейських лідерів до Вашингтона спільно з Володимиром Зеленським – продемонструвати єдиний фронт України та її європейських союзників.

Що передувало: Зеленський розповів, що на зустрічі у неділю члени "коаліції рішучих" скоординували позиції напередодні його візиту до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Макрон буде серед європейських лідерів, які супроводжуватимуть у понеділок Зеленського під час його візиту у Білий дім.

