Макрон заявил, что Россия предлагает Украине капитуляцию

Президент Франции Эмманюэль Макрон после участия во встрече "коалиции решительных" в воскресенье заявил, что Россия предлагает Украине "мир", который будет капитуляцией.

Источник: Макрон на пресс-конференции, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro

Прямая речь: "Мы хотим мира: прочного, длительного мира, которому будет предшествовать возвращение пленных, невинных людей, и который будет уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран...



Есть только одно государство, которое предлагает мир, который будет капитуляцией: Россия".

Детали: Он подчеркнул, что если союзники будут слабыми перед Россией, то подготовят будущие конфликты.

"Я не думаю, что президент Путин хочет мира. Я думаю, что он хочет капитуляции Украины", – повторил еще раз французский лидер.

Он выразил убеждение, что президент США Дональд Трамп "хочет мира" и призвал не признавать право сильного, чтобы не создать новый международный порядок, который больше не будет основываться на праве.

В этом контексте, сказал Макрон, европейцы обязательно должны присутствовать на "следующих саммитах по Украине".

Макрон также подчеркнул, что "ни одна страна не может согласиться на потерю территорий, если не имеет гарантий безопасности для остальной части своей территории".

Он подчеркнул, что цель визита европейских лидеров в Вашингтон совместно с Владимиром Зеленским – продемонстрировать единый фронт Украины и ее европейских союзников.

Что предшествовало: Зеленский рассказал, что на встрече в воскресенье члены "коалиции решительных" скоординировали позиции накануне его визита в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Макрон будет среди европейских лидеров, которые будут сопровождать в понедельник Зеленского во время его визита в Белый дом.