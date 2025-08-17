Матернова: Європа не терпітиме миру, який є іншим словом для капітуляції

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова назвала неприйнятним "мир", який вимагає від України віддати неокуповані частини Донбасу. За її словами, ЄС не терпітиме миру, який є лише іншим словом для капітуляції.

Джерело: Матернова у Facebook

Пряма мова: "В Анкориджі президент Трамп вирішив не наполягати на припиненні вогню. Натомість Путін представив так звану "мирну пропозицію", яка є нічим іншим, як диктатом агресора: наприклад, від України очікується, що вона здасть східну частину своєї території, що виходить за межі того, чого Путін досяг військовим шляхом. Такий "мир" є неприйнятним".

Деталі: Вона наголосила, що ЄС з самого початку чітко і рішуче заявляв: мир повинен ґрунтуватися на принципах міжнародного права – на повному повазі до незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

"Ніяких ілюзій, ніяких компромісів з агресорами", – наголосила Матернова.

За її словами, присутність європейських лідерів у Вашингтоні разом із президентом Володимиром Зеленським у понеділок буде чітким сигналом, що "Європа стоїть за Україною єдиною і рішучою, вона не терпітиме миру, який є лише іншим словом для капітуляції".

"Разом зі Сполученими Штатами ми маємо підштовхнути Путіна до справжнього перемир'я, а потім і до справжнього миру – чого не сталося в Анкориджі", – написала посол ЄС.

Що передувало: Президент Франції Емманюель Макрон після участі у зустрічі "коаліції рішучих" у неділю заявив, що Росія пропонує Україні "мир", що буде капітуляцією.

18 серпня Зеленський у Вашингтоні зустрінеться з Трампом. Разом з українським президентом до США летять кілька європейських лідерів. Проте, за даними ЗМІ, спершу у Зеленського відбудеться двостороння зустріч лише з Трампом. Опісля буде спільна зустріч з європейцями.