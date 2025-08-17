Все разделы
Матернова: Европа не будет терпеть мир, который является другим словом для капитуляции

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 августа 2025, 20:30
Матернова: Европа не будет терпеть мир, который является другим словом для капитуляции
Катарина Матернова, фото из ее Facebook

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова назвала неприемлемым "мир", который требует от Украины отдать неоккупированные части Донбасса. По ее словам, ЕС не будет терпеть мир, который является лишь другим словом для капитуляции.

Источник: Матернова в Facebook

Прямая речь: "В Анкоридже президент Трамп решил не настаивать на прекращении огня. Вместо этого Путин представил так называемое "мирное предложение", которое является ничем иным, как диктатом агрессора: например, от Украины ожидается, что она сдаст восточную часть своей территории, что выходит за пределы того, чего Путин достиг военным путем. Такой "мир" неприемлем".

Детали: Она подчеркнула, что ЕС с самого начала четко и решительно заявлял: мир должен основываться на принципах международного права – на полном уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Никаких иллюзий, никаких компромиссов с агрессорами", – подчеркнула Матернова.

По ее словам, присутствие европейских лидеров в Вашингтоне вместе с президентом Владимиром Зеленским в понедельник будет четким сигналом, что "Европа стоит за Украиной единой и решительной, она не будет терпеть мир, который является лишь другим словом для капитуляции".

"Вместе с Соединенными Штатами мы должны подтолкнуть Путина к настоящему перемирию, а затем и к настоящему миру – чего не произошло в Анкоридже", – написала посол ЕС.

Что предшествовало: Президент Франции Эмманюэль Макрон после участия во встрече "коалиции решительных" в воскресенье заявил, что Россия предлагает Украине "мир", который будет капитуляцией.

18 августа Зеленский в Вашингтоне встретится с Трампом. Вместе с украинским лидером в США летят несколько европейских лидеров. Однако, по данным СМИ, сначала у Зеленского состоится двусторонняя встреча только с Трампом. После будет совместная встреча с европейцами.

ЕСпереговорыПутинТрамп
