У Запорізькій області від удару РФ загинув підліток, поранено ще 2 дітей і 4 дорослих

Катерина ТищенкоНеділя, 17 серпня 2025, 21:13
У Запорізькій області від удару РФ загинув підліток, поранено ще 2 дітей і 4 дорослих
наслідки удару, фото ДСНС

Внаслідок ворожої атаки на село Новояковлівка Запорізького району загинув підліток, поранено його брата, сестру, батьків і ще двох людей.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

 

Пряма мова: "Ворог двічі атакував село Новояковлівка Запорізького району, попередньо ФАБами.

Внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець.

Його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки – 40-річний тато і 36-річна мати – поранені.

 

Постраждали і двоє чоловіків – 41 та 51 років".

Деталі: Будинок родини зруйновано. Понівечені й будинки, розташовані поруч.

Запорізька областьвійнадіти
