У Запорізькій області від удару РФ загинув підліток, поранено ще 2 дітей і 4 дорослих
Неділя, 17 серпня 2025, 21:13
Внаслідок ворожої атаки на село Новояковлівка Запорізького району загинув підліток, поранено його брата, сестру, батьків і ще двох людей.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram
Пряма мова: "Ворог двічі атакував село Новояковлівка Запорізького району, попередньо ФАБами.
Внаслідок обстрілу загинув 15-річний хлопець.
Його 12-річний брат, 8-річна сестра, а також їхні батьки – 40-річний тато і 36-річна мати – поранені.
Постраждали і двоє чоловіків – 41 та 51 років".
Деталі: Будинок родини зруйновано. Понівечені й будинки, розташовані поруч.