В Запорожской области от удара РФ погиб подросток, ранены еще 2 детей и 4 взрослых

В результате вражеской атаки на село Новояковлевка Запорожского района погиб подросток, ранены его брат, сестра, родители и еще два человека.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Враг дважды атаковал село Новояковлевка Запорожского района, предварительно ФАБами.

В результате обстрела погиб 15-летний парень.

Его 12-летний брат, 8-летняя сестра, а также их родители – 40-летний отец и 36-летняя мать – ранены.

Пострадали и двое мужчин – 41 и 51 года".

Детали: Дом семьи разрушен. Повреждены и дома, расположенные рядом.