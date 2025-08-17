Все разделы
В Запорожской области от удара РФ погиб подросток, ранены еще 2 детей и 4 взрослых

Катерина ТищенкоВоскресенье, 17 августа 2025, 21:13
В Запорожской области от удара РФ погиб подросток, ранены еще 2 детей и 4 взрослых
село Новояковлевка Запорожской области, deepstatemap

В результате вражеской атаки на село Новояковлевка Запорожского района погиб подросток, ранены его брат, сестра, родители и еще два человека.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Враг дважды атаковал село Новояковлевка Запорожского района, предварительно ФАБами.

В результате обстрела погиб 15-летний парень.

Его 12-летний брат, 8-летняя сестра, а также их родители – 40-летний отец и 36-летняя мать – ранены.

Пострадали и двое мужчин – 41 и 51 года".

Детали: Дом семьи разрушен. Повреждены и дома, расположенные рядом.

Запорожская областьвойнадети
