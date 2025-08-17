"Коалиция решительных" готова развернуть силы в Украине сразу после прекращения боевых действий

"Коалиция решительных" подтвердила готовность развернуть в Украине силы безопасности сразу после прекращения боевых действий, а также помочь в обеспечении безопасности воздушного и морского пространства Украины и восстановлении вооруженных сил Украины.

Источник: заявление сопредседателей "коалиции решительных" президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера по итогам встречи с участием президента Владимира Зеленского в воскресенье

Дословно: "Лидеры также высоко оценили обязательства президента Трампа по предоставлению гарантий безопасности Украине, в которых "коалиция решительных" будет играть важную роль, в частности через многонациональные силы в Украине.

Реклама:

Они еще раз подчеркнули готовность развернуть силы безопасности, как только прекратятся боевые действия, а также помочь обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины и восстановить вооруженные силы Украины".

Детали: Отмечается также, что лидеры подтвердили свою неизменную поддержку Украины и высоко оценили стремление Зеленского к справедливому и прочному миру в то время, как он готовится к дальнейшим консультациям с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Макрон и Стармер также проинформировали других лидеров, что в понедельник отправятся в Вашингтон для встречи с Трампом вместе с Зеленским.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Зеленский назвал "очень полезной" встречу с "коалицией решительных" в воскресенье в Брюсселе, на которой Украина и европейские представители скоординировали позиции накануне визита в Вашингтон для встречи с Трампом.

18 августа Зеленский в Вашингтоне встретится с Трампом. Вместе с украинским лидером в США летят несколько европейских лидеров. Однако, по данным СМИ, сначала у Зеленского состоится двусторонняя встреча только с Трампом. После будет совместная встреча с европейцами.