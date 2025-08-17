Росіяни вдарили балістикою по Харкову, серед постраждалих – дитина

У Харкові в неділю ввечері росіяни завдали балістичного удару по житловій забудові, постраждали 8 людей, серед яких дитина.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Деталі: Загрозу балістичного озброєння оголошено на більшій частині території України, включно з Києвом. Повітряні сили попереджали про ціль на Харків.

О 22:52 Синєгубов написав, що в деяких районах Харкова було чутно вибух.

Згодом Терехов повідомив, що, за попередньою інформацією, ворог вдарив балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району. Попередньо – є постраждалі.

О 23:16 Синєгубов повідомив, що внаслідок ракетного удару по Харкову постраждали 13-річна дівчинка та 21-річна жінка. Медики надають їм необхідну допомогу.

Терехов додав, що приліт в Індустріальному районі стався поміж багатоповерхівок – щонайменше у шістьох з них вибиті вікна.

О 23:23 Синєгубов повідомив, що постраждала також 60-річна жінка, медики надають їй допомогу.

Згодом він додав, що 44-річний чоловік та 69-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес внаслідок ракетного удару.

О 23:35 він написав, що по допомогу до медиків звернулася також 27-річна жінка.

Станом на 23:59 Синєгубов повідомив, що до медиків звернулося вже 8 людей. Медики надають допомогу також 36-річній та 82-річній жінкам.

Терехов написав, що внаслідок удару пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків.