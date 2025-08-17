Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдарили балістикою по Харкову, серед постраждалих – дитина

Катерина ТищенкоНеділя, 17 серпня 2025, 23:39
Росіяни вдарили балістикою по Харкову, серед постраждалих – дитина
карта повітряних тривог станом на 23 годину

У Харкові в неділю ввечері росіяни завдали балістичного удару по житловій забудові, постраждали 8 людей, серед яких дитина.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Деталі: Загрозу балістичного озброєння оголошено на більшій частині території України, включно з Києвом. Повітряні сили попереджали про ціль на Харків.

Реклама:

О 22:52 Синєгубов написав, що в деяких районах Харкова було чутно вибух.

 

Згодом Терехов повідомив, що, за попередньою інформацією, ворог вдарив балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району. Попередньо – є постраждалі.

О 23:16 Синєгубов повідомив, що внаслідок ракетного удару по Харкову постраждали 13-річна дівчинка та 21-річна жінка. Медики надають їм необхідну допомогу.

РЕКЛАМА:
 

Терехов додав, що приліт в Індустріальному районі стався поміж багатоповерхівок – щонайменше у шістьох з них вибиті вікна.

О 23:23 Синєгубов повідомив, що постраждала також 60-річна жінка, медики надають їй допомогу.

 

Згодом він додав, що 44-річний чоловік та 69-річна жінка отримали гостру реакцію на стрес внаслідок ракетного удару.

О 23:35 він написав, що по допомогу до медиків звернулася також 27-річна жінка.

 

Станом на 23:59 Синєгубов повідомив, що до медиків звернулося вже 8 людей. Медики надають допомогу також 36-річній та 82-річній жінкам.

 

Терехов написав, що внаслідок удару пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків.

Харківракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоРосіяни вдарили балістикою по Харкову, серед постраждалих – дитина
Матернова: Європа не терпітиме миру, який є іншим словом для капітуляції
Макрон заявив, що Росія пропонує Україні капітуляцію
Віткофф: Путін погодився на надійні гарантії безпеки Україні з боку США і Європи
Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн в Брюсселі
Зеленський нагородив Прокопенка орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня
Усі новини...
Трамп перепостив допис про те, що Україна має віддати Росії частину територій
"Коаліція рішучих" готова розгорнути сили в Україні одразу після припинення бойових дій
DeepState: За понад тисячу днів росіяни окупували менше 1% території України
Росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі Сум
Останні новини
00:22
Росіяни вдарили авіабомбою по Сумщині: постраждала жінка
23:59
Чому влітку виникає головний біль і як його позбутися? Пояснюють фахівці
23:58
футболОдин з найкращих: Забарний отримав добротну оцінку за свій дебютний матч у складі ПСЖ
23:39
оновленоРосіяни вдарили балістикою по Харкову, серед постраждалих – дитина
23:19
Ранкова кава значно покращує настрій людей, які регулярно вживають кофеїн – вчені
23:17
боксПаркер – про запит Усика на відтермінування захисту поясу WBO: Він заслуговує на цей час
23:10
оновлено, фотоРосіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі Сум
23:04
З'явились фото української ракети "Фламінго" з дальністю 3000 км
22:52
Україна вперше в історії виграла золото молодіжного Євро-2025 з пляжного волейболу
22:48
На Покровському напрямку в неділю росіяни атакували вже понад 40 разів – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: