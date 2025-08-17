Россияне нанесли баллистический удар по Харькову, пострадали женщины и ребенок

карта воздушных тревог по состоянию на 23 час

В Харькове в воскресенье вечером россияне нанесли баллистический удар по жилой застройке, пострадали 13-летняя девочка и две женщины, еще два человека получили острую реакцию на стресс.

Источник: Воздушные силы ВСУ, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Детали: Угроза баллистического вооружения объявлена на большей части территории Украины, включая Киев. Воздушные силы предупреждали о цели на Харькове.

В 22:52 Синегубов написал, что в некоторых районах Харькова был слышен взрыв.

Впоследствии Терехов сообщил, что, по предварительной информации, враг нанес удар баллистической ракетой по жилой многоквартирной застройке Индустриального района. Предварительно – есть пострадавшие.

В 23:16 Синегубов сообщил, что в результате ракетного удара по Харькову пострадали 13-летняя девочка и 21-летняя женщина. Медики оказывают им необходимую помощь.

Терехов добавил, что прилет в Индустриальном районе произошел между многоэтажками – как минимум в шести из них выбиты окна.

В 23:23 Синегубов сообщил, что пострадала также 60-летняя женщина, медики оказывают ей помощь.

Впоследствии он добавил, что 44-летний мужчина и 69-летняя женщина получили острую реакцию на стресс в результате ракетного удара.