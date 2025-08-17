Россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре Сум

вырва от прилета баллистики в Сумах, фото: Артем Кобзар/Facebook

Российские войска в воскресенье вечером нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Сум, есть повреждения.

Источник: председатель Сумской ОГА Олег Григоров в Telegram

Прямая речь: "Враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Сумской громады. Предварительно – баллистической ракетой.

Реклама:

По предварительной информации, обошлось без жертв, однако есть повреждения. Последствия атаки уточняются".

Детали: Угроза баллистического вооружения объявлена на большей части территории Украины, включая Киев.

Впоследствии и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре города, рядом с учебным заведением. По предварительной информации, пострадавших нет.

РЕКЛАМА:

Обновлено: глава ОВА уточнил, что в результате ракетного удара РФ по Сумской громаде около 22:40 повреждены здания одного из учебных заведений.

Взрывной волной повреждены фасады, выбиты окна и двери. Обследование территории продолжается.