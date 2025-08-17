Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре Сум

Катерина Тищенко, Ольга КацимонВоскресенье, 17 августа 2025, 23:10
Россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре Сум
вырва от прилета баллистики в Сумах, фото: Артем Кобзар/Facebook

Российские войска в воскресенье вечером нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Сум, есть повреждения.

Источник: председатель Сумской ОГА Олег Григоров в Telegram

Прямая речь: "Враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре Сумской громады. Предварительно – баллистической ракетой.

Реклама:

По предварительной информации, обошлось без жертв, однако есть повреждения. Последствия атаки уточняются".

Детали: Угроза баллистического вооружения объявлена на большей части территории Украины, включая Киев.

Впоследствии и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что россияне нанесли удар по гражданской инфраструктуре города, рядом с учебным заведением. По предварительной информации, пострадавших нет.

РЕКЛАМА:
 

Обновлено: глава ОВА уточнил, что в результате ракетного удара РФ по Сумской громаде около 22:40 повреждены здания одного из учебных заведений.

 

Взрывной волной повреждены фасады, выбиты окна и двери. Обследование территории продолжается.

 

СумыСумская областьракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоРоссияне нанесли баллистический удар по Харькову, среди пострадавших – ребенок
Матернова: Европа не будет терпеть мир, который является другим словом для капитуляции
Макрон заявил, что Россия предлагает Украине капитуляцию
Виткофф: Путин согласился на надежные гарантии безопасности Украины со стороны США и Европы
Зеленский встретился с фон дер Ляйен в Брюсселе
Зеленский наградил Прокопенко орденом Богдана Хмельницкого II степени
Все новости...
Сумы
Россияне нанесли удар по центру Сум
В Сумах российский дрон ударил по зданию областной администрации
Россияне ударили по железнодорожному вокзалу в Сумах: поврежден поезд Харьков – Ужгород
Последние новости
00:22
Россияне ударили авиабомбой по Сумщине: пострадала женщина
23:59
Почему летом возникает головная боль и как от нее избавиться? Объясняют специалисты
23:58
футболОдин из лучших: Забарный получил добротную оценку за свой дебютный матч в составе ПСЖ
23:39
обновлено, фотоРоссияне нанесли баллистический удар по Харькову, среди пострадавших – ребенок
23:19
Утренний кофе значительно улучшает настроение людей, регулярно употребляющих кофеин – ученые
23:17
боксПаркер – о просьбе Усика отсрочить защиту пояса WBO: Он заслужил это время
23:10
обновлено, фотоРоссияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре Сум
23:04
Появились фото украинской ракеты "Фламинго" с дальностью 3000 км
22:52
Украина впервые в истории выиграла золото молодежного Евро-2025 по пляжному волейболу
22:48
На Покровском направлении в воскресенье россияне атаковали уже более 40 раз – Генштаб
Все новости...
Реклама:
Реклама: