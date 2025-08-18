Усі розділи
WP: Білий дім не очікує тристороннього саміту після зустрічі Трампа і Зеленського

Ольга КацімонПонеділок, 18 серпня 2025, 01:31
WP: Білий дім не очікує тристороннього саміту після зустрічі Трампа і Зеленського
Фото: ОП

Зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн не обов’язково має призвести до тристороннього саміту за участю Росії.

Джерело: The Washington Post з посиланням на джерело у Білому домі

Дослівно: "За словами представника Білого дому, Сполучені Штати сподіваються, що цього тижня відбудеться тристороння зустріч за участю Трампа, Путіна та Зеленського. Однак чиновник застеріг, що Білий дім не обов'язково очікує такого результату від зустрічі в понеділок".

Деталі: Як пише видання, розроблення гарантій безпеки, ймовірно, буде тривалим процесом, що може дозволити Путіну продовжувати свою війну, поки деталі остаточно узгоджуються.

Що цьому передувало:

  • 18 серпня президент Зеленський у Вашингтоні зустрінеться з Дональдом Трампом. Разом з українським президентом до США летять кілька європейських лідерів. Проте, за даними ЗМІ, спершу у Зеленського відбудеться двостороння зустріч лише з Трампом. Опісля буде спільна зустріч з європейцями.

ЗеленськийТрампросійсько-українська війна
