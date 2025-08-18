Все разделы
WP: Белый дом не ожидает трёхстороннего саммита после встречи Трампа и Зеленского

Ольга КацимонПонедельник, 18 августа 2025, 01:31
WP: Белый дом не ожидает трёхстороннего саммита после встречи Трампа и Зеленского
Фото: ОП

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран не обязательно должна привести к трёхстороннему саммиту с участием России.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме

Дословно: "По словам представителя Белого дома, Соединённые Штаты надеются, что на этой неделе состоится трёхсторонняя встреча с участием Трампа, Путина и Зеленского. Однако чиновник предупредил, что Белый дом не обязательно ожидает такого результата от встречи в понедельник".

Детали: Как пишет издание, разработка гарантий безопасности, вероятно, будет длительным процессом, что может позволить Путину продолжать свою войну, пока детали окончательно согласовываются.

Что этому предшествовало:

  • 18 августа президент Зеленский в Вашингтоне встретится с Дональдом Трампом. Вместе с украинским президентом в США отправляются несколько европейских лидеров. Однако, по данным СМИ, сначала у Зеленского состоится двусторонняя встреча только с Трампом. После этого планируется совместная встреча с европейцами.

ЗеленскийТрампроссийско-украинская война
