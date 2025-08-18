WP: Белый дом не ожидает трёхстороннего саммита после встречи Трампа и Зеленского

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран не обязательно должна привести к трёхстороннему саммиту с участием России.

Источник: The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме

Дословно: "По словам представителя Белого дома, Соединённые Штаты надеются, что на этой неделе состоится трёхсторонняя встреча с участием Трампа, Путина и Зеленского. Однако чиновник предупредил, что Белый дом не обязательно ожидает такого результата от встречи в понедельник".

Детали: Как пишет издание, разработка гарантий безопасности, вероятно, будет длительным процессом, что может позволить Путину продолжать свою войну, пока детали окончательно согласовываются.

Что этому предшествовало: