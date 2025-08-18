На Сумщині дрон РФ атакував цивільне авто: постраждав чоловік

У неділю ввечері в селі Миропільської громади на Сумщині російський дрон атакував цивільний автомобіль.

Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров

Деталі: За інформацією, унаслідок удару постраждав 43-річний водій. Його доставили до лікарні, де медики надали необхідну допомогу.

Стан потерпілого оцінюється як задовільний, подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

Що цьому передувало: