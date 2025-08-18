Усі розділи
На Сумщині дрон РФ атакував цивільне авто: постраждав чоловік

Ольга КацімонПонеділок, 18 серпня 2025, 02:08
На Сумщині дрон РФ атакував цивільне авто: постраждав чоловік
Ілюстративне фото

У неділю ввечері в селі Миропільської громади на Сумщині російський дрон атакував цивільний автомобіль.

Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров

Деталі: За інформацією, унаслідок удару постраждав 43-річний водій. Його доставили до лікарні, де медики надали необхідну допомогу.

Стан потерпілого оцінюється як задовільний, подальше лікування він проходитиме амбулаторно.

Що цьому передувало: 

  • Близько 22:00 17 серпня російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Новослобідській громаді, унаслідок чого постраждала 57-річна жінка.

Сумська областьросійсько-українська війнажертви
