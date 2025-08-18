В Сумской области дрон РФ атаковал гражданский автомобиль: пострадал мужчина

В воскресенье вечером в селе Миропольской громады в Сумской области российский дрон атаковал гражданский автомобиль.

Источник: глава Сумской ОВА Олег Григоров

Детали: По информации, в результате удара пострадал 43-летний водитель. Его доставили в больницу, где медики оказали необходимую помощь.

Реклама:

Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Что этому предшествовало: