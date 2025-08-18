Все разделы
В Сумской области дрон РФ атаковал гражданский автомобиль: пострадал мужчина

Ольга КацимонПонедельник, 18 августа 2025, 02:08
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

В воскресенье вечером в селе Миропольской громады в Сумской области российский дрон атаковал гражданский автомобиль.

Источник: глава Сумской ОВА Олег Григоров

Детали: По информации, в результате удара пострадал 43-летний водитель. Его доставили в больницу, где медики оказали необходимую помощь.

Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Что этому предшествовало:

  • Около 22:00 17 августа российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Новослободской громаде, в результате чего пострадала 57-летняя женщина.

Сумская областьроссийско-украинская войнажертвы
