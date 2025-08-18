В Сумской области дрон РФ атаковал гражданский автомобиль: пострадал мужчина
Понедельник, 18 августа 2025, 02:08
В воскресенье вечером в селе Миропольской громады в Сумской области российский дрон атаковал гражданский автомобиль.
Источник: глава Сумской ОВА Олег Григоров
Детали: По информации, в результате удара пострадал 43-летний водитель. Его доставили в больницу, где медики оказали необходимую помощь.
Реклама:
Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.
Что этому предшествовало:
- Около 22:00 17 августа российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Новослободской громаде, в результате чего пострадала 57-летняя женщина.