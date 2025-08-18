Росія втратила ще 940 військових у війні проти України – Генштаб
Понеділок, 18 серпня 2025, 06:51
За минулу добу Сили оборони України ліквідували та поранили 940 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні становлять близько 1 мільйона 70 тисяч 890 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 070 890 (+940) осіб
- танків – 11 118 (+2) од
- бойових броньованих машин – 23 148 (+5) од
- артилерійських систем – 31 632 (+43) од
- РСЗВ – 1 469 (+1) од
- засобів ППО – 1 208 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51 685 (+157)
- крилатих ракет – 3 558 (+0)
- кораблів / катерів – 28 (+0)
- підводних човнів – 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58 937 (+116)
- спеціальної техніки – 3 942 (+0)
Дані уточнюються.
Що цьому передувало:
- Напередодні, 17 серпня, втрати РФ у війні становили 900 осіб.