Росія втратила ще 940 військових у війні проти України – Генштаб

За минулу добу Сили оборони України ліквідували та поранили 940 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні становлять близько 1 мільйона 70 тисяч 890 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 070 890 (+940) осіб

танків – 11 118 (+2) од

бойових броньованих машин – 23 148 (+5) од

артилерійських систем – 31 632 (+43) од

РСЗВ – 1 469 (+1) од

засобів ППО – 1 208 (+0) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51 685 (+157)

крилатих ракет – 3 558 (+0)

кораблів / катерів – 28 (+0)

підводних човнів – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 58 937 (+116)

спеціальної техніки – 3 942 (+0)

Дані уточнюються.

