Росія втратила ще 940 військових у війні проти України – Генштаб

Ольга КацімонПонеділок, 18 серпня 2025, 06:51
Росія втратила ще 940 військових у війні проти України – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони України ліквідували та поранили 940 російських окупантів, загальні втрати ворога у війні становлять близько 1 мільйона 70 тисяч 890 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 070 890 (+940) осіб
  • танків – 11 118 (+2) од
  • бойових броньованих машин – 23 148 (+5) од
  • артилерійських систем – 31 632 (+43) од
  • РСЗВ – 1 469 (+1) од
  • засобів ППО – 1 208 (+0) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51 685 (+157)
  • крилатих ракет – 3 558 (+0)
  • кораблів / катерів – 28 (+0)
  • підводних човнів – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58 937 (+116)
  • спеціальної техніки – 3 942 (+0)

Дані уточнюються.

 

Що цьому передувало: 

