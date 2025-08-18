Россия потеряла ещё 940 военнослужащих в войне против Украины – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали и ранили 940 российских оккупантов, общие потери врага в войне составляют около 1 миллиона 70 тысяч 890 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 070 890 (+940) человек

танков – 11 118 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 23 148 (+5) ед.

артиллерийских систем – 31 632 (+43) ед.

РСЗО – 1 469 (+1) ед.

средств ПВО – 1 208 (+0) ед.

самолетов – 422 (+0) ед.

вертолетов – 340 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 51 685 (+157)

крылатых ракет – 3 558 (+0)

кораблей / катеров – 28 (+0)

подводных лодок – 1 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 58 937 (+116)

специальной техники – 3 942 (+0)

Данные уточняются.

Что этому предшествовало: