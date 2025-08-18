Все разделы
Россия потеряла ещё 940 военнослужащих в войне против Украины – Генштаб

Ольга КацимонПонедельник, 18 августа 2025, 06:51
Россия потеряла ещё 940 военнослужащих в войне против Украины – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали и ранили 940 российских оккупантов, общие потери врага в войне составляют около 1 миллиона 70 тысяч 890 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 070 890 (+940) человек
  • танков – 11 118 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 148 (+5) ед.
  • артиллерийских систем – 31 632 (+43) ед.
  • РСЗО – 1 469 (+1) ед.
  • средств ПВО – 1 208 (+0) ед.
  • самолетов – 422 (+0) ед.
  • вертолетов – 340 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 51 685 (+157)
  • крылатых ракет – 3 558 (+0)
  • кораблей / катеров – 28 (+0)
  • подводных лодок – 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 58 937 (+116)
  • специальной техники – 3 942 (+0)

Данные уточняются.

 

Что этому предшествовало:

потери в войнеГенштаброссийско-украинская война
потери в войне
Российскому генералу ампутировали руку и ногу после атаки ВСУ по Курщине
РФ убила еще 5 гражданских в Донецкой области
Россия потеряла еще 900 военных в войне против Украины – Генштаб
