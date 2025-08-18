Россия потеряла ещё 940 военнослужащих в войне против Украины – Генштаб
Понедельник, 18 августа 2025, 06:51
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали и ранили 940 российских оккупантов, общие потери врага в войне составляют около 1 миллиона 70 тысяч 890 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.08.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 070 890 (+940) человек
- танков – 11 118 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 23 148 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 31 632 (+43) ед.
- РСЗО – 1 469 (+1) ед.
- средств ПВО – 1 208 (+0) ед.
- самолетов – 422 (+0) ед.
- вертолетов – 340 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 51 685 (+157)
- крылатых ракет – 3 558 (+0)
- кораблей / катеров – 28 (+0)
- подводных лодок – 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 58 937 (+116)
- специальной техники – 3 942 (+0)
Данные уточняются.
Что этому предшествовало:
- Накануне, 17 августа, потери РФ в войне составили 900 человек.