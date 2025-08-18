Усі розділи
Росіяни вдарили ракетою по Павлогралу, на Нікопольщині пошкодили промислове підприємство

Ірина БалачукПонеділок, 18 серпня 2025, 07:57
Росіяни вдарили ракетою по Павлогралу, на Нікопольщині пошкодили промислове підприємство
Фото ОВА

Російські загарбники атакували Дніпропетровщину ракетою та дронами, били з артилерії – пошкодили промислове та транспортне підприємства, інфраструктуру, житлові будинки.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі ворог вдарив ракетою по Павлограду. Виникла пожежа. Рятувальники вогонь загасили".

Деталі: По Нікопольщині агресор бив з артилерії та цілив FPV-дронами. Дісталося Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах.

 
Фото ОВА

"Є пошкодження на території промислового підприємства. Понівечені інфраструктура, 2 приватні будинки, газогін та лінія електропередач", – розповів Лисак.

 
фото ОВА 

Синельниківський район окупанти атакували безпілотниками. Поцілили по Межівській і Миколаївській громадах – там виникли пожежі, пошкоджено транспортне підприємство та приватний будинок.

фото ОВА

За словами Лисака, оборонці неба збили над областю 1 ворожий БпЛА.

Дніпропетровська областьракетний ударобстрілпожежа
