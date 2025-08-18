Россияне нанесли ракетный удар по Павлограду, в Никопольском районе повредили промышленное предприятие

Российские захватчики атаковали Днепропетровскую область ракетами и дронами, обстреляли из артиллерии – повредили промышленное и транспортное предприятия, инфраструктуру, жилые дома.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью враг нанес ракетный удар по Павлограду. Возник пожар. Спасатели потушили огонь".

Реклама:

Детали: По Никопольскому району агрессор бил из артиллерии и целился FPV-дронами. Пострадали Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская общины.

Фото ОВА

"Есть повреждения на территории промышленного предприятия. Повреждены инфраструктура, 2 частных дома, газопровод и линия электропередач", – рассказал Лысак.

фото ОВА

Синельниковский район оккупанты атаковали беспилотниками. Попали по Межевской и Николаевской общинам – там возникли пожары, повреждено транспортное предприятие и частный дом.

РЕКЛАМА:

фото ОВА

По словам Лысака, защитники неба сбили над областью 1 вражеский БпЛА.