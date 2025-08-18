На Одещині безпілотники РФ знову атакували нафтобазу SOCAR: зайнялася масштабна пожежа

У ніч на 18 серпня росіяни в черговий раз завдали удару безпілотниками по нафтовим терміналам азербайджанської державної компанії SOCAR, через що зайнялася масштабна пожежа.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, ДСНС Одещини у Facebook, колишній заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов у соцмережі Х, співрозмовники "Української правди" в ДСНС

Пряма мова Кіпера: "Попри активну роботу сил ППО, в Одеському районі є наслідки удару. У передмісті Одеси виникло загорання обʼєкту паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі. Наші рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу.

Деталі: Ексзаступник генпрокурора Гюндуз Мамедов повідомив, що удар було нанесено по нафтових термінал азербайджанської нафтової компанії SOCAR.

Як повідомили співрозмовники "Української правди" в ДСНС, SOCAR був атакований 10-ма БпЛА.

Не менше 10 безпілотників РФ атакували у ніч на 18 серпня нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR, у результаті чого зайнялася масштабна пожежа.

Понад 100 рятувальників, добровольців, пожежних з Національної гвардії України та з місцевих пожежних команд ліквідовували наслідки ворожої атаки. До гасіння залучався пожежний потяг Укрзалізниці".

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Що було раніше: Вночі 8 серпня 2025 року Росією було здійснено удар 5 дронів типу "Шахед" по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області, через що виникла пожежа, також пошкоджено трубопровід дизельного пального.