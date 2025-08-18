Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Одещині безпілотники РФ знову атакували нафтобазу SOCAR: зайнялася масштабна пожежа

Станіслав ПогоріловПонеділок, 18 серпня 2025, 08:14
На Одещині безпілотники РФ знову атакували нафтобазу SOCAR: зайнялася масштабна пожежа
фото: ДСНС Одещини

У ніч на 18 серпня росіяни в черговий раз завдали удару безпілотниками по нафтовим терміналам азербайджанської державної компанії SOCAR, через що зайнялася масштабна пожежа.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, ДСНС Одещини у Facebook, колишній заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов у соцмережі Х, співрозмовники "Української правди" в ДСНС

Пряма мова Кіпера: "Попри активну роботу сил ППО, в Одеському районі є наслідки удару. У передмісті Одеси виникло загорання обʼєкту паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі. Наші рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу.

Реклама:
 
 

Деталі: Ексзаступник генпрокурора Гюндуз Мамедов повідомив, що удар було нанесено по нафтових термінал азербайджанської нафтової компанії SOCAR.

Як повідомили співрозмовники "Української правди" в ДСНС, SOCAR був атакований 10-ма БпЛА.

Понад 100 рятувальників, добровольців, пожежних з Національної гвардії України та з місцевих пожежних команд ліквідовували наслідки ворожої атаки. До гасіння залучався пожежний потяг Укрзалізниці".

 

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Що було раніше: Вночі 8 серпня 2025 року Росією було здійснено удар 5 дронів типу "Шахед" по нафтобазі азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області, через що виникла пожежа, також пошкоджено трубопровід дизельного пального.

Одеська областьбезпілотникиросійсько-українська війнапожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоУ Києві вибухнуло пофарбоване під військове авто, коли до нього наближався власник
доповнено, фото, відеоКількість жертв у Харкові зросла до 5, з них двоє – діти
Оприлюднили розклад переговорів Трампа і Зеленського
Росія втратила ще 940 військових у війні проти України – Генштаб
Оновлено, фотоУ Харкові через атаку дронів загинуло двоє людей і дитина, десятки поранених
Трамп заявив, що Зеленський може "завершити війну практично негайно"
Усі новини...
Одеська область
На пляжах Одещини сталися два вибухи: троє загиблих
Росія вдарила по нафтобазі азербайджанської SOCAR в Україні: є поранені
Внаслідок нічної атаки РФ на Одещину поранено охоронця АЗС, пошкоджено інфраструктуру
Останні новини
10:28
фотоКомбат "Донбасу" розкрив деталі оборони вогнетривкого комбінату в Часовому Яру
10:26
Інвестори тікають у Гонконг: відплив капіталу з Китаю став найбільшим з 2010
10:10
МЗС Польщі: Треба тиснути на агресора, а не жертву агресії
10:05
Головний суперник Орбана висловив офіційний протест заявам російської розвідки
09:58
Японські акції оновили рекорд, автогіганти зростають
09:57
У Німеччині перед зустріччю Трампа і Зеленського закликали посилити тиск на РФ
09:36
Окупанти атакували 4 "Іскандерами" і 140-ка дронами: є влучання у 25 локаціях
09:31
Одна зі збройних асоціацій виступила проти голосування за Defence City в поточній редакції
09:25
доповнено, фото Росіяни вдарили по Запоріжжю: 6 поранених, з них двоє – "важкі"
09:21
Генштаб: За добу на фронті було 182 бої, найінтенсивнішим є Покровський напрямок
Усі новини...
Реклама:
Реклама: