На Одесчине беспилотники РФ снова атаковали нефтебазу SOCAR: возник масштабный пожар

В ночь на 18 августа россияне в очередной раз нанесли удар беспилотниками по нефтяным терминалам азербайджанской государственной компании SOCAR, из-за чего возник масштабный пожар.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, ГСЧС Одесской области в Facebook, бывший заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в соцсети Х, собеседники "Украинской правды" в ГСЧС

Прямая речь Кипера: "Несмотря на активную работу сил ПВО, в Одесском районе есть последствия удара. В пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания. Наши спасатели оперативно ликвидировали мощный пожар.

Детали: Экс-заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов сообщил, что удар был нанесен по нефтяному терминалу азербайджанской нефтяной компании SOCAR.

Как сообщили собеседники "Украинской правды" в ГСЧС, SOCAR был атакован 10 БПЛА.

Более 100 спасателей, добровольцев, пожарных из Национальной гвардии Украины и из местных пожарных команд ликвидировали последствия вражеской атаки. К тушению привлекался пожарный поезд Укрзализныци".

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Что предшествовало: Ночью 8 августа 2025 года Россией был осуществлен удар 5 дронов типа "Шахед" по нефтебазе азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области, из-за чего возник пожар, также поврежден трубопровод дизельного топлива.