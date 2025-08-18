Усі розділи
Комбат "Донбасу" про Часів Яр: Більша частина міста під контролем росіян, але українські військові тримають оборону

Ангеліна Страшкулич, Станіслав ПогоріловПонеділок, 18 серпня 2025, 08:39
Комбат Донбасу про Часів Яр: Більша частина міста під контролем росіян, але українські військові тримають оборону
Командир батальйону “Донбас” 18-ої Словʼянської бригади НГУ підполковник Микола Шевчук, фото: батальйон "Донбас"

Російська армія контролює більшу частину міста Часів Яр у Донецькій області, але українські воїни продовжують тримати оборону.  

Джерело: командир батальйону "Донбас" 18-ої Словʼянської бригади НГУ підполковник Микола Шевчук із позивним "Скіф" в інтервʼю "Українській правді"

Пряма мова: "Зараз росіяни контролюють більшу частину Часового Яру. Ми контролюємо такі мікрорайони: Шевченко, Південний, Леваневського (Цех № 2), частково селище Західне, частково мікрорайон Північний. Основний плацдарм для боїв із противником станом на зараз – селище Західне і підходи до Віролюбівки, Миколаївки, Майського".

Джерело: Карта за даними українських осінтерів Deep State станом на 16 серпня 2025 року

Деталі: Комбат розповідає, що в Часовому Яру росіяни застосовують проти українських бійців усі види озброєння, у тому числі заборонені. Найчастіше гранати задушливої дії К-51, "Черемуха", а в останні кілька тижнів почали використовувати новий газ летальної дії. В батальйоні вже є один загиблий від цього газу, повідомляє Шевчук.

Він також акцентує на тому, що українським бійцям зараз дуже складно переміщатися на позиції і з позицій, щоб бути непомітними для ворога. Зокрема, тому що збільшилася дистанція контролю дронами тилової зони. 

Пряма мова: "Зараз як і в нас, так і в росіян, збільшилася дистанція контролю дронами тилової зони. Якщо раніше наші пілоти могли від "нуля" стояти за 1–3 кілометри, то зараз 6–8 кілометрів. І ці 6–8 кілометрів контролюються FPV-шками і з нашої сторони, і з ворожої. Щоб доставити людей на позиції або з позицій через ці 6–8 кілометрів часом іде доба, дві доби".

Деталі: Через неможливість провести ротацію бійці утримують одну з позицій у Часовому Яру вже більше 130 днів, зазначає комбат.

Однак Шевчук наголошує, що за майже півтора року оборони серед командування жодного разу не обговорювали відведення військ із міста. За його словами, зараз основне завдання завдання Сил оборони України – втримати Часів Яр. На його думку, наразі українська армія має можливості виконати цю задачу.

Чому це важливо: Часів Яр – стратегічно важлива висота. З міста без дронів видно Костянтинівку, Олексієво-Дружківку, Дружківку і Краматорськ, пояснює комбат Скіф. "Якщо ми втратимо Часів Яр, росіяни зможуть оточити Костянтинівку і вийти до Дружківки", – уточнює він. 

Передісторія: 

Збройні силиросійсько-українська війна
