Комбат "Донбасса" о Часов Яре: Большая часть города под контролем россиян, но украинские военные держат оборону

Российская армия контролирует большую часть города Часов Яр в Донецкой области, но украинские воины продолжают держать оборону.

Источник: командир батальона "Донбасс" 18-й Славянской бригады НГУ подполковник Николай Шевчук с позывным "Скиф" в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Сейчас россияне контролируют большую часть Часового Яра. Мы контролируем такие микрорайоны: Шевченко, Южный, Леваневского (Цех № 2), частично поселок Западный, частично микрорайон Северный. Основной плацдарм для боев с противником на данный момент – поселок Западный и подходы к Веролюбовке, Николаевке, Майскому".

Источник: Карта по данным украинских осинтеров Deep State по состоянию на 16 августа 2025 года

Детали: Комбат рассказывает, что в Часовом Яру россияне применяют против украинских бойцов все виды вооружения, в том числе запрещенные. Чаще всего гранаты удушающего действия К-51, "Черемуха", а в последние несколько недель начали использовать новый газ летального действия. В батальоне уже есть один погибший от этого газа, сообщает Шевчук.

Он также акцентирует внимание на том, что украинским бойцам сейчас очень сложно перемещаться на позиции и с позиций, чтобы быть незаметными для врага. В частности, потому что увеличилась дистанция контроля дронами тыловой зоны.

Прямая речь: "Сейчас как у нас, так и у россиян, увеличилась дистанция контроля дронами тыловой зоны. Если раньше наши пилоты могли от "нуля" стоять за 1–3 километра, то сейчас 6–8 километров. И эти 6–8 километров контролируются FPV-шками и с нашей стороны, и с вражеской. Чтобы доставить людей на позиции или с позиций через эти 6–8 километров, иногда уходит сутки, двое суток".

Детали: Из-за невозможности провести ротацию бойцы удерживают одну из позиций в Часовом Яру уже более 130 дней, отмечает комбат.

Однако Шевчук отмечает, что за почти полтора года обороны среди командования ни разу не обсуждался отвод войск из города. По его словам, сейчас основная задача Сил обороны Украины – удержать Часов Яр. По его мнению, на данный момент украинская армия имеет возможности выполнить эту задачу.

Почему это важно: Часов Яр – стратегически важная высота. Из города без дронов видны Константиновка, Алексеево-Дружковка, Дружковка и Краматорск, объясняет комбат Скиф. "Если мы потеряем Часов Яр, россияне смогут окружить Константиновку и выйти к Дружковке", – уточняет он.

Предыстория: