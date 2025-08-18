Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Комбат "Донбасса" о Часов Яре: Большая часть города под контролем россиян, но украинские военные держат оборону

Ангелина Страшкулич, Станислав ПогориловПонедельник, 18 августа 2025, 08:39
Комбат Донбасса о Часов Яре: Большая часть города под контролем россиян, но украинские военные держат оборону
Командир батальона "Донбасс" 18-й Славянской бригады НГУ подполковник Николай Шевчук, фото: батальон "Донбасс"

Российская армия контролирует большую часть города Часов Яр в Донецкой области, но украинские воины продолжают держать оборону. 

Источник: командир батальона "Донбасс" 18-й Славянской бригады НГУ подполковник Николай Шевчук с позывным "Скиф" в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Сейчас россияне контролируют большую часть Часового Яра. Мы контролируем такие микрорайоны: Шевченко, Южный, Леваневского (Цех № 2), частично поселок Западный, частично микрорайон Северный. Основной плацдарм для боев с противником на данный момент – поселок Западный и подходы к Веролюбовке, Николаевке, Майскому".

Реклама:
 
Источник: Карта по данным украинских осинтеров Deep State по состоянию на 16 августа 2025 года

Детали: Комбат рассказывает, что в Часовом Яру россияне применяют против украинских бойцов все виды вооружения, в том числе запрещенные. Чаще всего гранаты удушающего действия К-51, "Черемуха", а в последние несколько недель начали использовать новый газ летального действия. В батальоне уже есть один погибший от этого газа, сообщает Шевчук.

Он также акцентирует внимание на том, что украинским бойцам сейчас очень сложно перемещаться на позиции и с позиций, чтобы быть незаметными для врага. В частности, потому что увеличилась дистанция контроля дронами тыловой зоны.

Прямая речь: "Сейчас как у нас, так и у россиян, увеличилась дистанция контроля дронами тыловой зоны. Если раньше наши пилоты могли от "нуля" стоять за 1–3 километра, то сейчас 6–8 километров. И эти 6–8 километров контролируются FPV-шками и с нашей стороны, и с вражеской. Чтобы доставить людей на позиции или с позиций через эти 6–8 километров, иногда уходит сутки, двое суток".

РЕКЛАМА:

Детали: Из-за невозможности провести ротацию бойцы удерживают одну из позиций в Часовом Яру уже более 130 дней, отмечает комбат.

Однако Шевчук отмечает, что за почти полтора года обороны среди командования ни разу не обсуждался отвод войск из города. По его словам, сейчас основная задача Сил обороны Украины – удержать Часов Яр. По его мнению, на данный момент украинская армия имеет возможности выполнить эту задачу.

Почему это важно: Часов Яр – стратегически важная высота. Из города без дронов видны Константиновка, Алексеево-Дружковка, Дружковка и Краматорск, объясняет комбат Скиф. "Если мы потеряем Часов Яр, россияне смогут окружить Константиновку и выйти к Дружковке", – уточняет он.

Предыстория:

  • Активное наступление российских войск на Часов Яр в Донецкой области началось весной 2024 года.
  • 31 июля 2025 года Министерство обороны РФ заявило о "захвате" города.
  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал информацию об оккупации Часового Яра "российским вкидом".

Вооруженные силыроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоВ Киеве взорвался окрашенный под военный автомобиль, когда к нему приближался владелец
дополнено, фото, видео Число жертв в Харькове возросло до 5, из них двое – дети
Опубликовано расписание переговоров Трампа и Зеленского
Россия потеряла ещё 940 военнослужащих в войне против Украины – Генштаб
Обновлено, фотоВ Харькове из-за атаки дронов погибли двое людей и ребёнок, десятки раненых
Трамп заявил, что Зеленский может "завершить войну практически немедленно"
Все новости...
Вооруженные силы
"Мы начали терять Часов Яр из-за нехватки пехоты". Командир батальона "Донбасс" Скиф о почти полутора годах обороны города
Впервые за долгое время россияне прибегли к механизированному штурму Купянска, атака отражена
93 ОМБР "Холодный Яр" показала, как зачищает и берет под контроль села у Доброполья
Последние новости
10:28
фотоКомбат "Донбасса" раскрыл детали обороны огнеупорного комбината в Часовом Яру
10:26
Инвесторы бегут в Гонконг: отток капитала из Китая стал крупнейшим с 2010
10:10
МИД Польши: Надо давить на агрессора, а не жертву агрессии
10:05
Главный соперник Орбана выразил официальный протест заявлениям российской разведки
09:58
Японские акции обновили рекорд, автогиганты растут
09:57
В Германии перед встречей Трампа и Зеленского призвали усилить давление на РФ
09:36
Оккупанты атаковали 4 "Искандерами" и 140 дронами: есть попадания в 25 локациях
09:31
Одна из оружейных ассоциаций выступила против голосования за Defence City в текущей редакции
09:25
дополнено, фото Россияне нанесли удар по Запорожью: 6 раненых, из них двое – "тяжелые"
09:21
Генштаб: За сутки на фронте было 182 боя, наиболее интенсивным является Покровское направление
Все новости...
Реклама:
Реклама: