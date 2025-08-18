Росіяни атакували Київщину – пошкодили ангари

На Київщині внаслідок російської дронової атаки зазнало пошкоджень ангарне приміщення, минулося без постраждалих.

Джерело: голова Київської ОВА Микола Калашник в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі ворог атакував Київщину за допомогою ударних дронів. Тривога тривала майже годину та оголошувалася у Бориспільському та Броварському районах. Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі пошкоджено ангарне приміщення. Постраждалих серед населення немає".

Деталі: За його словами, захисники неба не допустили влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури.