Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували Київщину – пошкодили ангари

Ірина БалачукПонеділок, 18 серпня 2025, 09:05
Росіяни атакували Київщину – пошкодили ангари
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

На Київщині внаслідок російської дронової атаки зазнало пошкоджень ангарне приміщення, минулося без постраждалих.

Джерело: голова Київської ОВА Микола Калашник в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі ворог атакував Київщину за допомогою ударних дронів. Тривога тривала майже годину та оголошувалася у Бориспільському та Броварському районах. Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі пошкоджено ангарне приміщення. Постраждалих серед населення немає".

Реклама:

Деталі: За його словами, захисники неба не допустили влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури.

Київська областьбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сійярто звинуватив Київ в атаці, що зупинила постачання російської нафти до Угорщини
доповнено, фото, відеоКількість загиблих у Харкові зросла до 7, з них двоє – діти
фотоУ Києві вибухнуло пофарбоване під військове авто, коли до нього наближався власник
фото, відеоНа Одещині безпілотники РФ знову атакували нафтобазу SOCAR: зайнялася масштабна пожежа
Оприлюднили розклад переговорів Трампа і Зеленського
Росія втратила ще 940 військових у війні проти України – Генштаб
Усі новини...
Київська область
Армія РФ атакувала дронами Київщину: виникли пожежі, троє постраждалих
На Київщині працювала ППО по ворожих дронах
Не захотіла повертати хазяїну: на Київщині жінка викинула з вікна собаку, якого підібрала на вулиці
Останні новини
12:08
У Латвії заблокували доступ до ще дев’яти сайтів з роспропагандою
11:46
Сирський пояснив, чому він втручається в управління на тактичному рівні
11:45
Курс валют на 18 серпня: скільки коштує долар і євро
11:44
Сирський: Росіяни перекидають сили на Запорізький напрямок, щоб розпочати там наступ
11:43
На Львівщині 12 дітей отруїлися у готельному комплексі: їх госпіталізували
11:42
Сійярто звинуватив Київ в атаці, що зупинила постачання російської нафти до Угорщини
11:37
Польща пояснила, чому її представник не полетить на саміт у США
11:04
В Криму бензин продають лише за талонами
10:58
доповнено, фото, відеоКількість загиблих у Харкові зросла до 7, з них двоє – діти
10:52
боксОрганізатор бою з Ф'юрі хоче, щоб наступним суперником Усика став Ітаума
Усі новини...
Реклама:
Реклама: