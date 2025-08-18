Все разделы
Россияне атаковали Киевскую область – повредили ангары

Ирина БалачукПонедельник, 18 августа 2025, 09:05
Россияне атаковали Киевскую область – повредили ангары
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

В Киевской области в результате российской дроновой атаки было повреждено ангарное помещение, обошлось без пострадавших.

Источник: глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью враг атаковал Киевскую область с помощью ударных дронов. Тревога длилась почти час и объявлялась в Бориспольском и Броварском районах. В результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждено ангарное помещение. Пострадавших среди населения нет".

Детали: По его словам, защитники неба не допустили попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры.

Киевская областьбеспилотники
