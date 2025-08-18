Генштаб: За добу на фронті було 182 бої, найінтенсивнішим є Покровський напрямок

За даними українських військових, минулої доби 17 серпня на фронті було зафіксовано 182 бойові зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу

Деталі: За уточненою інформацією, у неділю загарбники завдали по території України чотирьох ракетних ударів чотирма ракетами та 80 авіаційних ударів, скинувши 152 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 5132 дронів-камікадзе та здійснили 5173 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 73 – з реактивних систем залпового вогню.

Водночас за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника, три артилерійські засоби та три пункти управління ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири боєзіткнення. Крім того, ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих бомб, а також здійснив 227 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував позиції підрозділів Сил оборони у районі Вовчанська та в напрямку населених пунктів Хатнє, Одрадне.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та в напрямку Куп’янська, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись просунутися вперед поблизу Греківки, Карпівки, Рідкодуба та Григорівки та в напрямку населених пунктів Дробишеве, Ямпіль, Колодязі.

На Сіверському напрямку, у районах Григорівки, Федорівки та Виїмки, противник п’ять разів атакував позиції ЗСУ.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень, загарбник атакував у напрямку населених пунктів Предтечине, Олександро-Шультине та Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак у районах Торецька, Щербинівки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку українські воїни зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Полтавка, Вільне, Нове Шахове, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Новоукраїнка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та у напрямку Володимирівки, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Новопавлівки, Молодецького.

На Новопавлівському напрямку ворог 28 разів атакував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Олександроград, Воскресенка, Маліївка, Вільне Поле та Темирівка.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському - ворог здійснив безуспішну спробу просунутися вперед у напрямку населеного пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири марні спроби наблизитись до позицій ЗСУ.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 940 осіб.