Генштаб: За сутки на фронте было 182 боя, наиболее интенсивным является Покровское направление

По данным украинских военных, за прошедшие сутки 17 августа на фронте было зафиксировано 182 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба

Детали: По уточненной информации, в воскресенье захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных удара четырьмя ракетами и 80 авиационных ударов, сбросив 152 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 5132 дронов-камикадзе и осуществили 5173 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 73 – из реактивных систем залпового огня.

В то же время за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, три артиллерийских средства и три пункта управления врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения. Кроме того, враг нанес 10 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых бомб, а также осуществил 227 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции подразделений Сил обороны в районе Волчанска и в направлении населенных пунктов Хатное, Одрадное.

На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Западное, Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка и в направлении Купянска, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи Грековки, Карповки, Редкодуба и Григоровки и в направлении населенных пунктов Дробышево, Ямполь, Колодязи.

На Северском направлении, в районах Григоровки, Федоровки и Выемки, противник пять раз атаковал позиции ВСУ.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, захватчик атаковал в направлении населенных пунктов Предтечино, Александро-Шультино и Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Торецка, Щербиновки и в сторону Александро-Шультиного, Плещеевки, Русиного Яра.

На Покровском направлении украинские воины остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Вольное, Новое Шаховое, Заповедное, Новоекономичное, Миролюбовка, Новоукраинка, Лисовка, Зверовое, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Владимировки, Родинского, Червоного Лимана, Покровска, Новопавловки, Молодецкого.

На Новопавловском направлении враг 28 раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Александроград, Воскресенка, Малиевка, Вольное Поле и Темировка.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском – враг предпринял безуспешную попытку продвинуться вперед в направлении населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении враг предпринял четыре тщетные попытки приблизиться к позициям ВСУ.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 940 человек.