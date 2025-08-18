Все разделы
Генштаб: За сутки на фронте было 182 боя, наиболее интенсивным является Покровское направление

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 августа 2025, 09:21
Генштаб: За сутки на фронте было 182 боя, наиболее интенсивным является Покровское направление
иллюстративное фото из Facebook Генштаба

По данным украинских военных, за прошедшие сутки 17 августа на фронте было зафиксировано 182 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба

Детали: По уточненной информации, в воскресенье захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных удара четырьмя ракетами и 80 авиационных ударов, сбросив 152 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 5132 дронов-камикадзе и осуществили 5173 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 73 – из реактивных систем залпового огня.

В то же время за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, три артиллерийских средства и три пункта управления врага.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения. Кроме того, враг нанес 10 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых бомб, а также осуществил 227 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции подразделений Сил обороны в районе Волчанска и в направлении населенных пунктов Хатное, Одрадное.

На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Западное, Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка и в направлении Купянска, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи Грековки, Карповки, Редкодуба и Григоровки и в направлении населенных пунктов Дробышево, Ямполь, Колодязи.

На Северском направлении, в районах Григоровки, Федоровки и Выемки, противник пять раз атаковал позиции ВСУ.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений, захватчик атаковал в направлении населенных пунктов Предтечино, Александро-Шультино и Белая Гора.

На Торецком направлении враг совершил девять атак в районах Торецка, Щербиновки и в сторону Александро-Шультиного, Плещеевки, Русиного Яра.

На Покровском направлении украинские воины остановили 58 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Вольное, Новое Шаховое, Заповедное, Новоекономичное, Миролюбовка, Новоукраинка, Лисовка, Зверовое, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Владимировки, Родинского, Червоного Лимана, Покровска, Новопавловки, Молодецкого.

На Новопавловском направлении враг 28 раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстой, Александроград, Воскресенка, Малиевка, Вольное Поле и Темировка.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском – враг предпринял безуспешную попытку продвинуться вперед в направлении населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении враг предпринял четыре тщетные попытки приблизиться к позициям ВСУ.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 940 человек.

войнаГенштабРосcия
