Пропагандисти показали, як росіяни на "трофейному" БТРі їдуть на штурм з прапором США

Російські пропагандисти після зустрічі президента США Дональда Трампа і правителя РФ Володимира Путіна на Алясці виклали відео, на якому начебто трофейний БТР загарбників мчиться у бій на Запоріжжі з прапором США.

Джерело: пропагандисти RT, керівник ОП Андрій Єрмак у Telegram

Деталі: Пропагандисти кажуть, що на відео - трофейний американський БТР М113, який з прапорами США їде у бій в районі Мала Токмачка Запорізької області.

Російські пропагандисти RT після зустрічі президента США Дональда Трампа і правителя РФ Володимира Путіна виклали відео, на якому начебто трофейний БТР загарбників мчиться у бій на Запоріжжі з прапором США. pic.twitter.com/o5d5LVFCMu — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 18, 2025

Передісторія:

