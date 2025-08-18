Усі розділи
Пропагандисти показали, як росіяни на "трофейному" БТРі їдуть на штурм з прапором США

Станіслав ПогоріловПонеділок, 18 серпня 2025, 12:24
Пропагандисти показали, як росіяни на трофейному БТРі їдуть на штурм з прапором США
фото: скриншот з відео

Російські пропагандисти після зустрічі президента США Дональда Трампа і правителя РФ Володимира Путіна на Алясці виклали відео, на якому начебто трофейний БТР загарбників мчиться у бій на Запоріжжі з прапором США.

Джерело: пропагандисти RT, керівник ОП Андрій Єрмак у Telegram

Деталі: Пропагандисти кажуть, що на відео - трофейний американський БТР М113, який з прапорами США їде у бій в районі Мала Токмачка Запорізької області.

Передісторія:

російсько-українська війнавійна
