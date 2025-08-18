Пропагандисти показали, як росіяни на "трофейному" БТРі їдуть на штурм з прапором США
Понеділок, 18 серпня 2025, 12:24
Російські пропагандисти після зустрічі президента США Дональда Трампа і правителя РФ Володимира Путіна на Алясці виклали відео, на якому начебто трофейний БТР загарбників мчиться у бій на Запоріжжі з прапором США.
Джерело: пропагандисти RT, керівник ОП Андрій Єрмак у Telegram
Деталі: Пропагандисти кажуть, що на відео - трофейний американський БТР М113, який з прапорами США їде у бій в районі Мала Токмачка Запорізької області.
Передісторія:
- Дональд Трамп після зустрічі на Алясці заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".
- ЗМІ стало відомо, що Трамп нібито заявив Україні і європейцям, що Путін хоче одразу говорити про умови завершення війни, а не паузу у бойових діях, і Трамп вважає, що це було б краще.
- За даними Bloomberg, під час розмови з європейськими лідерами та Зеленським Трамп заявив, що Путін продовжує вимагати виходу українських військ з усієї території Донецької та Луганської областей, однак готовий заморозити фронт у Запорізькій та Херсонській областях. Зеленський відхилив цю вимогу.
- Агентство Reuters у неділю опублікувало вимоги щодо припинення війни, які Путін висунув на Алясці під час зустрічі із Трампом.