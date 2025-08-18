Пропагандисты показали, как россияне на "трофейном" БТР едут на штурм с флагом США
Понедельник, 18 августа 2025, 12:24
Российские пропагандисты после встречи президента США Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина на Аляске выложили видео, на котором якобы трофейный БТР захватчиков мчится в бой в Запорожье с флагом США.
Источник: пропагандисты RT, руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram
Детали: Пропагандисты говорят, что на видео - трофейный американский БТР М113, который с флагами США едет в бой в районе Малая Токмачка Запорожской области.
Реклама:
Російські пропагандисти RT після зустрічі президента США Дональда Трампа і правителя РФ Володимира Путіна виклали відео, на якому начебто трофейний БТР загарбників мчиться у бій на Запоріжжі з прапором США. pic.twitter.com/o5d5LVFCMu— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 18, 2025
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- Встреча президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина завершилась без достижения договоренностей или объявления о прекращении огня в Украине, несмотря на заявления о "значительном прогрессе".
- Трамп после встречи на Аляске заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".
- СМИ стало известно, что Трамп якобы заявил Украине и европейцам, что Путин хочет сразу говорить об условиях завершения войны, а не о паузе в боевых действиях, и Трамп считает, что это было бы лучше.
- В субботу Трамп после переговоров с Путиным провел беседу сначала с Зеленским, а затем с ним и с европейскими лидерами. Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в Вашингтоне 18 августа.
- По данным Bloomberg, во время разговора с европейскими лидерами и Зеленским Трамп заявил, что Путин продолжает требовать выхода украинских войск со всей территории Донецкой и Луганской областей, однако готов заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях.