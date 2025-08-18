Пропагандисты показали, как россияне на "трофейном" БТР едут на штурм с флагом США

Российские пропагандисты после встречи президента США Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина на Аляске выложили видео, на котором якобы трофейный БТР захватчиков мчится в бой в Запорожье с флагом США.

Источник: пропагандисты RT, руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram

Детали: Пропагандисты говорят, что на видео - трофейный американский БТР М113, который с флагами США едет в бой в районе Малая Токмачка Запорожской области.

Російські пропагандисти RT після зустрічі президента США Дональда Трампа і правителя РФ Володимира Путіна виклали відео, на якому начебто трофейний БТР загарбників мчиться у бій на Запоріжжі з прапором США. pic.twitter.com/o5d5LVFCMu — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 18, 2025

Предыстория: