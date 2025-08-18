Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пропагандисты показали, как россияне на "трофейном" БТР едут на штурм с флагом США

Станислав ПогориловПонедельник, 18 августа 2025, 12:24
Пропагандисты показали, как россияне на трофейном БТР едут на штурм с флагом США
фото: скриншот с видео

Российские пропагандисты после встречи президента США Дональда Трампа и правителя РФ Владимира Путина на Аляске выложили видео, на котором якобы трофейный БТР захватчиков мчится в бой в Запорожье с флагом США.

Источник: пропагандисты RT, руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram

Детали: Пропагандисты говорят, что на видео - трофейный американский БТР М113, который с флагами США едет в бой в районе Малая Токмачка Запорожской области.

Реклама:

Предыстория:

РЕКЛАМА:

российско-украинская войнавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В больнице Киева после введения анестезии скончалась 10-летняя девочка: полиция начала расследование
Сийярто обвинил Киев в атаке, которая остановила поставки российской нефти в Венгрию
дополнено, фото, видео Число погибших в Харькове возросло до 7, из них двое – дети
фотоВ Киеве взорвался окрашенный под военный автомобиль, когда к нему приближался владелец
фото, видеоНа Одесчине беспилотники РФ снова атаковали нефтебазу SOCAR: возник масштабный пожар
Опубликовано расписание переговоров Трампа и Зеленского
Все новости...
российско-украинская война
Украина должна выдержать давление и доказать Трампу, что Киев не слабее Москвы
Мэр показал российскую атаку на Харьков
Сырский: Россияне перебрасывают силы на Запорожское направление, чтобы начать там наступление
Последние новости
14:13
"Били по мирно спавшим людям": в результате удара РФ по Харькову погибла целая семья
14:07
В Украине растут долги по зарплате: кто задолжал больше всех
14:00
футболФИФА по предложению "Реала" может изменить формат Клубного чемпионата мира
13:57
Жара в Украине немного спадет, в четверг на западе пройдут дожди
13:37
Российские танкеры с газом направляются в Азию несмотря на санкции США
13:37
видеоМэр показал российскую атаку на Харьков
13:33
видеоЗеленский: Все хотят достойного мира и безопасности, а россияне сознательно убивают детей
13:20
Играли зажигалкой: во Львове двое восьмилетних парней подожгли двери гимназии
13:09
Цены на газ в Европе упали до минимума 2025 года накануне встречи Трампа с Зеленским
13:06
видеоНацгвардейцы остановили попытки штурма врага на Купянском направлении
Все новости...
Реклама:
Реклама: