Німеччина заявила, що не розгортатиме свої війська в Україні

Уляна Кричковська, Євген КізіловПонеділок, 18 серпня 2025, 12:50
Німеччина заявила, що не розгортатиме свої війська в Україні
Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його країна не розміщуватиме військовий контингент в Україні в межах миротворчої місії у разі завершення війни.

Деталі: Вадефуль заявив, що Німеччина повинна відігравати "важливу роль" у будь-якій миротворчій місії.  Він зазначив, що Україна потребує гарантій безпеки, проте відкинув розгортання німецьких військ в Україні.

"Бундесвер уже розмістив бригаду в Литві. Додаткове розміщення німецьких солдатів в Україні, ймовірно, стало б для нас занадто великим навантаженням", – сказав він.

Нещодавно міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що уряд його країни "готовий відправити британські війська" в Україну, якщо буде досягнуто перемир'я.

А президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністра Великої Британії Кір Стармер, які в неділю, 17 серпня, спільно головували на віртуальній зустрічі групи лідерів коаліції "коаліції рішучих", опублікували заяву, в якій наголосили, що країни коаліції будуть готові розгорнути багатонаціональні сили безпеки в Україні після припинення бойових дій.

Радник президента Литви Дайніус Жікевічус заявив, що його країна у рамках миротворчої місії направить до України таку ж кількість військ, яку раніше направила до миротворчої місії НАТО в Афганістані.

