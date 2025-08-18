Все разделы
Германия заявила, что не будет развертывать свои войска в Украине

Уляна Кричковская, Евгений КизиловПонедельник, 18 августа 2025, 12:50
фото: bundesregierung.de

Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль заявил, что его страна не будет размещать военный контингент в Украине в рамках миротворческой миссии в случае завершения войны.

Источник: его слова цитирует N-TV, пишет "Европейская правда"

Детали: Вадефуль заявил, что Германия должна играть "важную роль" в любой миротворческой миссии. Он отметил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности, однако отверг развертывание немецких войск в Украине.

"Бундесвер уже разместил бригаду в Литве. Дополнительное размещение немецких солдат в Украине, вероятно, стало бы для нас слишком большой нагрузкой", – сказал он.

Недавно министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что правительство его страны "готово отправить британские войска" в Украину, если будет достигнуто перемирие.

А президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министра Великобритании Кир Стармер, которые в воскресенье, 17 августа, совместно председательствовали на виртуальной встрече группы лидеров коалиции "коалиции решительных", опубликовали заявление, в котором отметили, что страны коалиции будут готовы развернуть многонациональные силы безопасности в Украине после прекращения боевых действий.

Советник президента Литвы Дайниус Жикевичус заявил, что его страна в рамках миротворческой миссии направит в Украину такое же количество войск, какое ранее направила в миротворческую миссию НАТО в Афганистане.

ГерманияУкраинаармиямиротворцы
