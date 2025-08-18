Нацгвардійці зупинили спроби штурму ворога на Куп’янському напрямку

Артилерія Національної гвардії зупинила спроби штурму ворога на Куп’янському напрямку.

Джерело: командувач НГУ бригадний генерал Олександр Півненко, в Telegram, відео Окремої артилерійської бригади НГУ

Деталі: Згідно з повідомленням артилеристів, події розгорталися 16 серпня.

Противник задіяв чотири МТЛБ та один танк з метою прориву по трасі та висадки десанту.

Повідомляється, що внаслідок вогневого ураження силами Окремої артилерійської бригади НГУ в тісній координації з суміжними підрозділами, техніка противника була знищена разом з особовим складом, не досягнувши визначених рубежів та зупинившись поблизу лінії бойового зіткнення.