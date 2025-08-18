Нацгвардейцы остановили попытки штурма врага на Купянском направлении

Артиллерия Национальной гвардии остановила попытки штурма врага на Купянском направлении.

Источник: командующий НГУ бригадный генерал Александр Пивненко в Telegram, видео Отдельной артиллерийской бригады НГУ

Детали: Согласно сообщению артиллеристов, события разворачивались 16 августа.

Противник задействовал четыре МТЛБ и один танк с целью прорыва по трассе и высадки десанта.

Сообщается, что в результате огневого поражения силами Отдельной артиллерийской бригады НГУ в тесной координации со смежными подразделениями, техника противника была уничтожена вместе с личным составом, не достигнув определенных рубежей и остановившись вблизи линии боевого столкновения.