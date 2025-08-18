Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Трампа допустили, що США могли би розмістити війська в Україні в рамках гарантій безпеки – ЗМІ

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 18 серпня 2025, 14:52
У Трампа допустили, що США могли би розмістити війська в Україні в рамках гарантій безпеки – ЗМІ
фото: getty images

Американське видання Axios написало, що один із радників президента США Дональда Трампа допустив, що Сполучені Штати могли би розгорнути свої війська в Україні у рамках потенційних гарантій безпеки після завершення бойових дій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію Axios

Деталі: На запитання, чи можуть такі гарантії безпеки включати розміщення американських військ в Україні, один з радників Трампа в приватній розмові відповів виданню Axios "так".

Реклама:

Напередодні посадовці адміністрації Трампа – держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф – заявили, що на зустрічі на Алясці 15 серпня Путін вперше погодився, що США та європейські союзники можуть надати гарантії безпеки Україні, щоб зупинити подальшу агресію Росії.

Інший радник сказав, що це поки не відомо, і що "ми не будемо вести переговори в пресі" на цю тему.

Рубіо сказав в ефірі NBC, що Україна та Росія повинні будуть чимось поступитися, щоб досягти миру, і "погодитися на потенційні поступки або обговорити потенційні поступки, не виносивши це на публіку і не створюючи всіляких внутрішніх проблем".

РЕКЛАМА:

Росія раніше категорично відкидала розміщення військ будь-яких країн НАТО в Україні в рамках мирного врегулювання.

Що було раніше:

УкраїнаСШАросійсько-українська війнагарантії безпеки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Україна потребує $45 мільярдів зовнішнього фінансування наступного року – Марченко
У лікарні Києва після введення анестезії померла 10-річна дівчинка: поліція почала розслідування
Сійярто звинуватив Київ в атаці, що зупинила постачання російської нафти до Угорщини
доповнено, фото, відеоКількість постраждалих від атаки РФ по Харкову зросла до 23, 7 загиблих, серед них двоє дітей
фотоУ Києві вибухнуло пофарбоване під військове авто, коли до нього наближався власник
фото, відеоНа Одещині безпілотники РФ знову атакували нафтобазу SOCAR: зайнялася масштабна пожежа
Усі новини...
Україна
Німеччина заявила, що не розгортатиме свої війська в Україні
Прем’єр Британії долучиться до зустрічі євролідерів з Зеленським і Трампом
Сім'я на 25 дітей, булінг, тренування під "Шахедами" і безліч перемог: Аріна Леонова – про життя й успіхи в хокеї на траві
Останні новини
15:32
інтерв'юДерюгіна: У Захарової немає проблем із жіночою спортивною гімнастикою, а у чоловіків є питання до дисципліни
15:25
На Чернігівщині засудили чоловіка, який упродовж 5 днів катував дітей своєї співмешканки
15:22
ЗМІ: Перед зустріччю в Овальному кабінеті у Трампа знову переймалися, чи вдягне Зеленський костюм
15:11
Трамп був на межі зриву переговорів на Алясці, коли Путін захотів всю Донеччину – ЗМІ
15:05
Україна потребує $45 мільярдів зовнішнього фінансування наступного року – Марченко
15:01
Apple вперше у 2026 році пропустить реліз звичайного iPhone
14:52
У Трампа допустили, що США могли би розмістити війська в Україні в рамках гарантій безпеки – ЗМІ
14:35
Як батькам першокласників отримати виплату за "Пакунок школяра": алгоритм дій
14:16
"Соєві правки" коштуватимуть фермерам мільярди. Хто від них виграє?
14:13
"Били по людях, які мирно спали": внаслідок удару РФ по Харкову загинула ціла родина
Усі новини...
Реклама:
Реклама: