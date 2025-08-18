Все разделы
У Трампа допустили, что США могли бы разместить войска в Украине в рамках гарантий безопасности – СМИ

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПонедельник, 18 августа 2025, 14:52
У Трампа допустили, что США могли бы разместить войска в Украине в рамках гарантий безопасности – СМИ
фото: getty images

Американское издание Axios написало, что один из советников президента США Дональда Трампа допустил, что Соединенные Штаты могли бы развернуть свои войска в Украине в рамках потенциальных гарантий безопасности после завершения боевых действий.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию Axios

Детали: На вопрос, могут ли такие гарантии безопасности включать размещение американских войск в Украине, один из советников Трампа в частной беседе ответил изданию Axios "да".

Накануне чиновники администрации Трампа – госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф – заявили, что на встрече на Аляске 15 августа Путин впервые согласился, что США и европейские союзники могут предоставить гарантии безопасности Украине, чтобы остановить дальнейшую агрессию России.

Другой советник сказал, что это пока не известно, и что "мы не будем вести переговоры в прессе" на эту тему.

Рубио сказал в эфире NBC, что Украина и Россия должны будут чем-то поступиться, чтобы достичь мира, и "согласиться на потенциальные уступки или обсудить потенциальные уступки, не вынося это на публику и не создавая всевозможных внутренних проблем".

Россия ранее категорически отвергала размещение войск любых стран НАТО в Украине в рамках мирного урегулирования.

Что предшествовало:

