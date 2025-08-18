Усі розділи
Російський солдат розстріляв мирного мешканця на Донеччині

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 серпня 2025, 15:47
фото з повідомлення Донецької облпрокуратури

На Покровському напрямку Донецької області російський військовий розстріляв цивільного, розпочато розслідування чергового воєнного злочину окупантів.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: В одному з Telegram-каналів виявили відео, на якому в районі Родинського Покровського району військовослужбовець зс РФ із білою пов’язкою на руці відкрив прицільний вогонь по цивільній особі. У подальшому він підійшов до жертви, яка лежала на дорозі, та, оглянувши її, втік з місця злочину. 

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438  КК України). За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюють досудове розслідування.

Правоохоронці проводять невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців РФ.

Донецька областьвоєнні злочинипрокуратура
