Российский солдат расстрелял мирного жителя Донецкой области

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 августа 2025, 15:47
фото из сообщения Донецкой облпрокуратуры

На Покровском направлении Донецкой области российский военный расстрелял гражданского, начато расследование очередного военного преступления оккупантов.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: В одном из Telegram-каналов обнаружили видео, на котором в районе Родинского Покровского района военнослужащий военных сил РФ с белой повязкой на руке открыл прицельный огонь по гражданскому лицу. В дальнейшем он подошел к жертве, которая лежала на дороге, и, осмотрев ее, скрылся с места преступления.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях проводят досудебное расследование.

Правоохранители проводят неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих РФ.

