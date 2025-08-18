Перед розмовою з Трампом між лідерами ЄС та Зеленським відбудеться підготовча зустріч

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Володимир Зеленський та інші європейські лідери проведуть у понеділок у Вашингтоні спільну підготовчу зустріч перед перемовинами з президентом США Дональдом Трампом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інформацію, отриману в Європейській комісії

Деталі: Фон дер Ляєн і Зеленський візьмуть участь у підготовчій зустрічі у Вашингтоні перед перемовинами у Білому домі.

"Президентка фон дер Ляєн у Вашингтоні візьме участь у підготовчій зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами", – повідомили в Єврокомісії.

Співрозмовник "ЄвроПравди" не уточнив, о котрій годині розпочнеться підготовча зустріч і де саме вона відбудеться.

Інший посадовець ЄС, який розмовляв на умовах анонімності, підтвердив, що у Білий дім європейські лідери мають прибути о 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом).

Початок зустрічі Трампа з Зеленським в Овальному офісі запланований на 20:00 за київським часом.

Біля 21:15 за Києвом до Трампа з Зеленським приєднаються європейські лідери.

Після церемонії привітання та спільного фото, о 22:00 за київським часом, розпочнуться перемовини у розширеному форматі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом після того, як той провів саміт із Путіним.

У зустрічі в Вашингтоні також візьмуть участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

