Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Перед разговором с Трампом между лидерами ЕС и Зеленским состоится подготовительная встреча

Татьяна Высоцкая, Евгений КизиловПонедельник, 18 августа 2025, 16:12
Перед разговором с Трампом между лидерами ЕС и Зеленским состоится подготовительная встреча
фото: Getty Images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Владимир Зеленский и другие европейские лидеры проведут в понедельник в Вашингтоне совместную подготовительную встречу перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на информацию, полученную в Европейской комиссии

Детали: Фон дер Ляйен и Зеленский примут участие в подготовительной встрече в Вашингтоне перед переговорами в Белом доме.

Реклама:

"Президент фон дер Ляйен в Вашингтоне примет участие в подготовительной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами", – сообщили в Еврокомиссии.

Собеседник "ЕвроПравды" не уточнил, в котором часу начнется подготовительная встреча и где именно она состоится.

Другой чиновник ЕС, говоривший на условиях анонимности, подтвердил, что в Белый дом европейские лидеры должны прибыть в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву).

РЕКЛАМА:

Начало встречи Трампа с Зеленским в Овальном кабинете запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Около 21:15 по киевскому времени к Трампу и Зеленскому присоединятся европейские лидеры.

После церемонии приветствия и совместного фото, в 22:00 по киевскому времени, начнутся переговоры в расширенном формате.

Напомним, президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом после того, как тот провел саммит с Путиным.

Во встрече в Вашингтоне также примут участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".

ЗеленскийТрамппереговорыЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Нефтепровод "Дружба" остановил работу после удара Сил обороны по станции "Никольское" в РФ
Шмыгаль предупредил, что резкого сокращения украинских войск после войны не будет
Трамп был на грани срыва переговоров на Аляске, когда Путин захотел всю Донецкую область – СМИ
Украина нуждается в $45 миллиардов внешнего финансирования в следующем году - Марченко
В больнице Киева после введения анестезии скончалась 10-летняя девочка: полиция начала расследование
Сийярто обвинил Киев в атаке, которая остановила поставки российской нефти в Венгрию
Все новости...
Зеленский
Зеленский и Келлог проводят встречу в США
Зеленский и Путин за одним столом? Я этого не представляю - Ельченко
Sky News: Трехсторонний саммит Украина-Россия-США планируют провести в Европе
Последние новости
18:01
Появилось видео испытаний и новые детали об украинской ракете «Фламинго», которая летает на 3000 км
17:50
фотоРоссия обстреляла Доброполье и Константиновку: погибли четыре человека, семеро ранены
17:42
Выезд за границу мужчин в возрасте до 22 лет: Кабмин готовит постановление, его могут принять до конца недели
17:41
Трамп снова наехал на СМИ: даже капитуляцию России "назвали бы его провалом"
17:30
футболУ владельца "Полесья" украли четверть миллиона долларов его же работники: полиция уже провела обыски
17:27
Нефтепровод "Дружба" остановил работу после удара Сил обороны по станции "Никольское" в РФ
17:24
Реальный рост ВВП в этом году составит 2,7% - Минэкономики
17:19
Отчет MIT: Искусственный интеллект уже заменяет аутсорсинг в США, но массовых увольнений из-за ИИ пока не будет
17:05
Гандальф и Фродо возвращаются в новой части "Властелина колец"
16:54
Свириденко рассказала, что именно предусматривает программа действий правительства
Все новости...
Реклама:
Реклама: