Зеленський і Келлог проводять зустріч у США

Христина Бондарєва, Євген КізіловПонеділок, 18 серпня 2025, 16:42
Зеленський і Келлог проводять зустріч у США
фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом перед переговорами з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: Зустріч проходить у готелі Hay-Adams, поблизу резиденції Білого дому.

Пізніше у понеділок президент Зеленський проведе тет-а-тет з президентом Трампом у Білому домі. Опісля пройдуть переговори у розширеному форматі з європейськими лідерами.

За даними ЗМІ, після лютневого скандалу в Овальному кабінеті британські посадовці намагалися навчити Зеленського "говорити мовою Трампа" – очікується, що цей підхід втілиться під час переговорів у Білому домі в понеділок.

За повідомленням видання Axios, Білий дім питав українських посадовців, чи одягне Зеленський костюм на зустріч з Трампом в Овальному кабінеті в понеділок.

Одяг Зеленського став проблемою під час його попередньої зустрічі в Овальному кабінеті з Трампом, яка обернулася дипломатичним фіаско.

ЗеленськийСШАпереговори
