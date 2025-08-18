Все разделы
Зеленский и Келлог проводят встречу в США

Кристина Бондарева, Евгений КизиловПонедельник, 18 августа 2025, 16:42
фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом в Вашингтоне перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Детали: Встреча проходит в отеле Hay-Adams, недалеко от резиденции Белого дома.

Позже в понедельник президент Зеленский проведет тет-а-тет с президентом Трампом в Белом доме. После этого пройдут переговоры в расширенном формате с европейскими лидерами.

По данным СМИ, после февральского скандала в Овальном кабинете британские чиновники пытались научить Зеленского "говорить на языке Трампа" – ожидается, что этот подход будет воплощен во время переговоров в Белом доме в понедельник.

По сообщению издания Axios, Белый дом спрашивал украинских чиновников, наденет ли Зеленский костюм на встречу с Трампом в Овальном кабинете в понедельник.

Одежда Зеленского стала проблемой во время его предыдущей встречи в Овальном кабинете с Трампом, которая обернулась дипломатическим фиаско.

