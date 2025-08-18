Усі розділи
Росія обстріляла Добропілля та Костянтинівку: загинули четверо людей, семеро поранені

Анастасія ПроцПонеділок, 18 серпня 2025, 17:50
Росія обстріляла Добропілля та Костянтинівку: загинули четверо людей, семеро поранені
фото: Донецька обласна прокуратура

18 серпня російські війська атакували Добропілля та Костянтинівку на Донеччині. Унаслідок ударів загинули четверо людей, ще семеро дістали поранення, пошкоджені житлові будинки, заклад харчування та магазин.

Джерело: Донецька обласна прокуратура 

Деталі: Повідомляється, що у Добропіллі окупанти скинули авіабомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК. На вулиці загинула жінка, поранень зазнали троє чоловіків віком 26, 31 та 74 роки. У них діагностували мінно-вибухові травми, переломи та осколкові поранення.

Того ж дня російська армія обстріляла Костянтинівку п’ятьма ракетами РСЗВ "Смерч". Загинули двоє цивільних, ще четверо отримали уламкові поранення й мінно-вибухові травми. Лікарі оцінюють стан деяких постраждалих як середньої тяжкості та важкий. Одночасно російські війська накрили артилерією інший населений пункт, де загинув 74-річний чоловік.

 
фото: Донецька обласна прокуратура

Внаслідок атак пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, заклад харчування та магазин.

 
фото: Донецька обласна прокуратура

За даними Донецької обласної прокуратури, розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 2 ст. 438 ККУ).

