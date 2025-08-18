Росія обстріляла Добропілля та Костянтинівку: загинули четверо людей, семеро поранені

18 серпня російські війська атакували Добропілля та Костянтинівку на Донеччині. Унаслідок ударів загинули четверо людей, ще семеро дістали поранення, пошкоджені житлові будинки, заклад харчування та магазин.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що у Добропіллі окупанти скинули авіабомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК. На вулиці загинула жінка, поранень зазнали троє чоловіків віком 26, 31 та 74 роки. У них діагностували мінно-вибухові травми, переломи та осколкові поранення.

Того ж дня російська армія обстріляла Костянтинівку п’ятьма ракетами РСЗВ "Смерч". Загинули двоє цивільних, ще четверо отримали уламкові поранення й мінно-вибухові травми. Лікарі оцінюють стан деяких постраждалих як середньої тяжкості та важкий. Одночасно російські війська накрили артилерією інший населений пункт, де загинув 74-річний чоловік.

фото: Донецька обласна прокуратура

Внаслідок атак пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, заклад харчування та магазин.

фото: Донецька обласна прокуратура

За даними Донецької обласної прокуратури, розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 2 ст. 438 ККУ).