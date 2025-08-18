Все разделы
Россия обстреляла Доброполье и Константиновку: погибли четыре человека, семеро ранены

Анастасия ПроцПонедельник, 18 августа 2025, 17:50
фото: Донецкая областная прокуратура

18 августа российские войска атаковали Доброполье и Константиновку в Донецкой области. В результате ударов погибли четыре человека, еще семеро получили ранения, повреждены жилые дома, заведение питания и магазин.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: Сообщается, что в Доброполье оккупанты сбросили авиабомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК. На улице погибла женщина, ранения получили трое мужчин в возрасте 26, 31 и 74 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы, переломы и осколочные ранения.

В тот же день российская армия обстреляла Константиновку пятью ракетами РСЗО "Смерч". Погибли двое гражданских, еще четверо получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Врачи оценивают состояние некоторых пострадавших как средней тяжести и тяжелое. Одновременно российские войска накрыли артиллерией другой населенный пункт, где погиб 74-летний мужчина.

 
фото: Донецкая областная прокуратура

В результате атак повреждены многоэтажки, частные дома, заведение питания и магазин.

 
фото: Донецкая областная прокуратура

По данным Донецкой областной прокуратуры, начато досудебное расследование по фактам военных преступлений (ч. 2 ст. 438 УК).

Донецкая областьроссийско-украинская войнажертвы
