Сибіга: Безпекові гарантії для України напрацьовують на рівні радників лідерів держав

Марія Ємець, Анастасія ПроцПонеділок, 18 серпня 2025, 18:31
Сибіга: Безпекові гарантії для України напрацьовують на рівні радників лідерів держав
фото: УП

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що потенційні гарантії безпеки для України, покликані стримувати Росію, узгоджують радники з національної безпеки України та країн-партнерів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: Сибіга повідомив, що конкретні пункти майбутніх безпекових гарантій, які мають стати реальним механізмом стримування Росії, напрацьовуються на рівні радників з національної безпеки України та країн-партнерів.

"Я не буду вдаватися в деталі, тому що занадто відповідальна сьогодні зустріч (у Вашингтоні. – Ред.). Єдине, що можу вам сказати, – що на рівні радників з питань національної безпеки ведеться активна робота в цьому напрямку – напрацьовується зміст і конкретні пункти", – сказав Сибіга.

Він наголосив, що Україна вже має достатньо гіркого досвіду, тому є "чітке розуміння параметрів цих майбутніх безпекових гарантій" і вони мають бути спрямовані на запобігання будь-якій новій агресії РФ у майбутньому.

Міністр назвав значним зрушенням те, що в обговореннях високого рівня взагалі почав лунати термін "гарантії". 

Сибіга зазначив, що Україна розглядає як гарантів ті країни, які можуть у конкретні способи посприяти посиленню її безпеки.

За його словами, ще одна складова пакета безпекових гарантій – робити Україну більш самодостатньою, "щоб ми не залежали від своїх партнерів у тих критичних поставках, які так необхідні для нашого воїна, для фронту, для нашої оборонки".

Нагадаємо:

  • Ввечері 18 серпня у Вашингтоні розпочнеться зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, а після того – наступна зустріч за участі низки європейських лідерів, у продовження дипломатичних взаємодій після саміту лідерів США та РФ на Алясці.
  • Перед переговорами з Трампом європейські лідери та Зеленський матимуть підготовчу зустріч.
  • Трамп перед зустріччю опублікував кілька емоційних заяв зі звинуваченнями своїх критиків, та стверджує, що "точно розуміє і знає", що робить у питанні російсько-української війни. 
  • Володимир Зеленський у Вашингтоні вже зустрівся зі спецпредставником Трампа з питань України Кітом Келлогом. 

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні. Про що Трамп домовився на Алясці".

Сибіга Андрій
