Сибига: Гарантии безопасности для Украины вырабатываются на уровне советников лидеров государств
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что потенциальные гарантии безопасности для Украины, призванные сдерживать Россию, согласовываются советниками по национальной безопасности Украины и стран-партнеров.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"
Детали: Сибига сообщил, что конкретные пункты будущих гарантий безопасности, которые должны стать реальным механизмом сдерживания России, прорабатываются на уровне советников по национальной безопасности Украины и стран-партнеров.
"Я не буду вдаваться в детали, потому что слишком ответственная сегодня встреча (в Вашингтоне. – Ред.). Единственное, что могу вам сказать, – что на уровне советников по вопросам национальной безопасности ведется активная работа в этом направлении – нарабатывается содержание и конкретные пункты", – сказал Сибига.
Он подчеркнул, что Украина уже имеет достаточно горького опыта, поэтому есть "четкое понимание параметров этих будущих гарантий безопасности" и они должны быть направлены на предотвращение любой новой агрессии РФ в будущем.
Министр назвал значительным сдвигом то, что в обсуждениях высокого уровня вообще начал звучать термин "гарантии".
Сибига отметил, что Украина рассматривает в качестве гарантов те страны, которые могут конкретными способами способствовать усилению ее безопасности.
По его словам, еще одна составляющая пакета гарантий безопасности – сделать Украину более самодостаточной, "чтобы мы не зависели от своих партнеров в тех критических поставках, которые так необходимы для нашего воина, для фронта, для нашей оборонки".
Напомним:
- Вечером 18 августа в Вашингтоне начнется встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, а после этого – следующая встреча с участием ряда европейских лидеров, в продолжение дипломатических взаимодействий после саммита лидеров США и РФ на Аляске.
- Перед переговорами с Трампом европейские лидеры и Зеленский проведут подготовительную встречу.
- Трамп перед встречей опубликовал несколько эмоциональных заявлений с обвинениями своих критиков и утверждает, что "точно понимает и знает", что делает в вопросе российско-украинской войны.
- Владимир Зеленский в Вашингтоне уже встретился со спецпредставителем Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом.
Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".