ЗМІ: Зеленський зустрівся з європейськими лідерами перед переговорами з Трампом
Понеділок, 18 серпня 2025, 18:43
У понеділок вранці Володимир Зеленський провів консультації з європейськими лідерами в посольстві України у США напередодні зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на британські ЗМІ, зокрема, Sky News, BBC та The Guardian
Деталі: BBC, зокрема, повідомляє, що у посольстві розпочалась "підготовча зустріч" з Володимиром Зеленським.
Раніше журналісти зафіксували, як до будівлі прибули президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Фінляндії Александер Стубб, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.
Sky News пише, що ще очікується прибуття лідерів Франції, Італії та Німеччини.
Нагадаємо:
- Раніше стало відомо, що європейські лідери та Зеленський матимуть підготовчу зустріч перед розмовою з Трампом. Коли та де відбудеться зустріч, не уточнювалось.
- Раніше Зеленський провів у Вашингтоні зустріч зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом.
- Після неї президент заявив, що Росію можна примусити до миру тільки силою – і у президента США Дональда Трампа є така сила.