ЗМІ: Зеленський зустрівся з європейськими лідерами перед переговорами з Трампом

У понеділок вранці Володимир Зеленський провів консультації з європейськими лідерами в посольстві України у США напередодні зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на британські ЗМІ, зокрема, Sky News, BBC та The Guardian

Деталі: BBC, зокрема, повідомляє, що у посольстві розпочалась "підготовча зустріч" з Володимиром Зеленським.

Раніше журналісти зафіксували, як до будівлі прибули президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Фінляндії Александер Стубб, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Sky News пише, що ще очікується прибуття лідерів Франції, Італії та Німеччини.

скрин з відео. Президент Зеленський зустрічає президента Фінляндії Стубба

