СМИ: Зеленский встретился с европейскими лидерами перед переговорами с Трампом

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 18 августа 2025, 18:43
Иллюстративное фото: Getty Images

В понедельник утром Владимир Зеленский провел консультации с европейскими лидерами в посольстве Украины в США накануне встречи с Дональдом Трампом в Белом доме.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на британские СМИ, в частности, Sky News, BBC и The Guardian

Детали: BBC, в частности, сообщает, что в посольстве началась "подготовительная встреча" с Владимиром Зеленским.

Ранее журналисты зафиксировали, как к зданию прибыли президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александер Стубб, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Sky News пишет, что еще ожидается прибытие лидеров Франции, Италии и Германии.

 

СКРИНЬ С ВИДЕО. ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ ВСТРЕЧАЕТ ПРЕЗИДЕНТА ФИНЛЯНДИИ СТУББА

Напомним:

ЗеленскийТрамп
