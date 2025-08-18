СМИ: Зеленский встретился с европейскими лидерами перед переговорами с Трампом
Понедельник, 18 августа 2025, 18:43
В понедельник утром Владимир Зеленский провел консультации с европейскими лидерами в посольстве Украины в США накануне встречи с Дональдом Трампом в Белом доме.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на британские СМИ, в частности, Sky News, BBC и The Guardian
Детали: BBC, в частности, сообщает, что в посольстве началась "подготовительная встреча" с Владимиром Зеленским.
Ранее журналисты зафиксировали, как к зданию прибыли президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александер Стубб, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Sky News пишет, что еще ожидается прибытие лидеров Франции, Италии и Германии.
Напомним:
- Ранее стало известно, что европейские лидеры и Зеленский проведут подготовительную встречу перед разговором с Трампом. Когда и где состоится встреча, не уточняется.
- Ранее Зеленский провел в Вашингтоне встречу со спецпредставителемТрампа Китом Келлогом.
- После нее президент заявил, что Россию можно принудить к миру только силой – и у президента США Дональда Трампа есть такая сила.