Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Удар росіян по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 30

Альона Мазуренко Понеділок, 18 серпня 2025, 18:49
Удар росіян по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 30
фото: ДСНС

Внаслідок російського удару по місту Запоріжжя вранці 18 серпня кількість постраждалих зросла до 30, загинуло 3 людини. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені.

Джерело: ДСНС

Деталі: Рятувальники повідомили, що внаслідок обстрілу загинуло 3 людини, кількість травмованих зросла до 30, серед них 17-річний підліток. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Реклама:

Також служби завершили аварійно-рятувальні роботи.

 

Запоріжжяракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
"Ми забезпечимо, щоб це працювало": Трамп про можливі гарантії безпеки для України
Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом
Зеленський пояснив, про що домовлявся з європейськими лідерами перед зустріччю з Трампом
BBC дізналися, хто разом із Зеленським буде на зустрічі з Трампом
фотоЗМІ: Зеленський зустрівся з європейськими лідерами перед переговорами з Трампом
Нафтопровід "Дружба" зупинив роботу після удару Сили оборони по станції "Нікольське" в РФ
Усі новини...
Запоріжжя
Удар росіян по Запоріжжю: 3 загиблих, 23 поранених
Росіяни вдарили по Запоріжжю: 17 постраждалих, один поранений помер
Пʼять підозр за співпрацю з Росією: СБУ затримала священника УПЦ МП у Запоріжжі 
Останні новини
21:41
Зеленський подякував Трампу за нову систему постачання зброї Україні
21:27
Для виробників вибухівки, дронів і ракет запустять нові грантові програми Brave1 – Федоров
21:17
На зустрічі в Білому домі знову не оминули тему костюму Зеленського: цього разу – компліментом
21:08
Трамп заявив, що вже не бачить потреби у перемир’ї для початку переговорів з РФ
21:05
За пів року ЄС збільшив імпорт російського зрідженого газу
21:00
Як Росія вбиває українських дітей: американські журналісти розповіли 8 трагічних історій
20:54
Зеленський назвав умови для проведення виборів в Україні
20:53
Мита США зближують давніх азійських ворогів – Індію та Китай
20:49
Трамп планує зателефонувати Путіну після переговорів із Зеленським
20:49
"Ми забезпечимо, щоб це працювало": Трамп про можливі гарантії безпеки для України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: