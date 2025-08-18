Удар росіян по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 30
Понеділок, 18 серпня 2025, 18:49
Внаслідок російського удару по місту Запоріжжя вранці 18 серпня кількість постраждалих зросла до 30, загинуло 3 людини. Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені.
Джерело: ДСНС
Деталі: Рятувальники повідомили, що внаслідок обстрілу загинуло 3 людини, кількість травмованих зросла до 30, серед них 17-річний підліток. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Також служби завершили аварійно-рятувальні роботи.