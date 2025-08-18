Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Удар россиян по Запорожью: количество пострадавших возросло до 30

Алена МазуренкоПонедельник, 18 августа 2025, 18:49
Удар россиян по Запорожью: количество пострадавших возросло до 30
фото: ГСЧС

В результате российского удара по городу Запорожье утром 18 августа количество пострадавших возросло до 30, погибли 3 человека. В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели сообщили, что в результате обстрела погибли 3 человека, количество травмированных возросло до 30, среди них 17-летний подросток. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Реклама:

Также службы завершили аварийно-спасательные работы.

 

Запорожьеракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом
Зеленский объяснил, о чем договаривался с европейскими лидерами перед встречей с Трампом
BBC узнали, кто вместе с Зеленским будет на встрече с Трампом
фотоСМИ: Зеленский встретился с европейскими лидерами перед переговорами с Трампом
Нефтепровод "Дружба" остановил работу после удара Сил обороны по станции "Никольское" в РФ
Шмыгаль предупредил, что резкого сокращения украинских войск после войны не будет
Все новости...
Запорожье
Удар россиян по Запорожью: 3 погибших, 23 раненых
Россияне нанесли удар по Запорожью: 17 пострадавших, один раненый умер
Пять подозрений в сотрудничестве с Россией: СБУ задержала священника УПЦ МП в Запорожье
Последние новости
20:31
Трамп под давлением. Как американцы помогают Украине влиять на Белый дом
20:27
Минобороны отсудило землю во Львове
20:25
"Кино будет, если твой герой поднимет флаг". Мстислав Чернов рассказывает, как снимал "2000 метров до Андреевки" и одновременно приближался к Оскару
20:20
Реставрация и сохранение достопримечательностей: Свириденко назвала приоритетные задачи правительства в культурной сфере
20:19
Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом
20:13
Сьиярто позвонил Лаврову, чтобы расспросить, как прошли переговоры на Аляске
20:08
"Я едва не упал с кресла": инвесторы США потеряли миллиарды на китайских акциях
20:01
Кембриджский словарь включил три слова, популярные среди пользователей TikTok
19:56
Бартер возвращается в РФ из-за санкций: китайцы обменивают двигатели на сталь
19:52
Зеленский объяснил, о чем договаривался с европейскими лидерами перед встречей с Трампом
Все новости...
Реклама:
Реклама: