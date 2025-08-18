Удар россиян по Запорожью: количество пострадавших возросло до 30

В результате российского удара по городу Запорожье утром 18 августа количество пострадавших возросло до 30, погибли 3 человека. В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасатели сообщили, что в результате обстрела погибли 3 человека, количество травмированных возросло до 30, среди них 17-летний подросток. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Реклама:

Также службы завершили аварийно-спасательные работы.